Polizei sucht Brandstifter nach Feuer in Niederbieber

Der Anfangsverdacht hat sich nun bestätigt: In der Silvesternacht haben Unbekannte eine leer stehende Gaststätte in Neuwied-Niederbieber angezündet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Lesezeit 1 Minute
Der Brand einer leer stehenden Gaststätte im Neuwieder Stadtteil Niederbieber hat Feuerwehr und Polizei in der Silvesternacht in Atem gehalten. Bereits am Neujahrstag informierte das rheinland-pfälzische Innenministerium über mehrere Brandherde in dem Gebäude in der Aubachstraße, die ein möglicher Hinweis auf Brandstiftung sein könnten.