Neuwieder Silvesternacht Polizei sucht Brandstifter nach Feuer in Niederbieber Daniel Dresen 08.01.2026, 18:37 Uhr

i Das Feuer in einer leer stehenden Gaststätte im Neuwieder Stadtteil Niederbieber in der Silvesternacht beschäftigt inzwischen die Kriminalpolizei. Nach Auskunft der Ermittler handelt es sich um schwere Brandstiftung. Jörg Niebergall

Der Anfangsverdacht hat sich nun bestätigt: In der Silvesternacht haben Unbekannte eine leer stehende Gaststätte in Neuwied-Niederbieber angezündet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Brand einer leer stehenden Gaststätte im Neuwieder Stadtteil Niederbieber hat Feuerwehr und Polizei in der Silvesternacht in Atem gehalten. Bereits am Neujahrstag informierte das rheinland-pfälzische Innenministerium über mehrere Brandherde in dem Gebäude in der Aubachstraße, die ein möglicher Hinweis auf Brandstiftung sein könnten.







