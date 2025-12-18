Polizei sucht 13-jähriges Mädchen aus Oberbieber

Die Polizei sucht nach Laura F. aus Neuwied-Oberbieber. Die 13-Jährige wird vermisste, vage Hinweise gibt es aus dem Raum Kassel.

Seit Mittwoch, 17. Dezember, wird die 13-jährige Laura F. vermisst. Laura war zuletzt wohnhaft in Neuwied-Oberbieber. Der Aufenthaltsort des Mädchens konnte bislang nicht geklärt werden, so die Polizei, es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.

Schlank und mit blau-grauen Augen

Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung, mit der sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit wendet. Laura ist etwa 1,50 Meter groß, ist schlank, hatte zuletzt rötliche Haare und hat blau-graue Augen.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter Tel. 02631/8780 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.