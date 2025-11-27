Polizei: Seit 2020 drei tödliche Unfälle auf der L254

Die L254 zwischen St. Katharinen und der Einmündung Hausen-Weißfeld gilt als gefährliche Strecke. Seit dem Jahr 2020 ereigneten sich hier 198 Unfälle, davon waren die meisten Wildunfälle. Doch zuletzt starben zwei Frauen aus der VG Bad Hönningen.
Lesezeit 3 Minuten
Kurz hinter der Einmündung zum Ruheforst Girgenrath erinnern im Straßengraben der L254 in Fahrtrichtung St. Katharinen Grablichter, Kerzen und Blumensträuße an den tödlichen Unfall am 14. November. Zwei Frauen aus der VG Bad Hönningen hatten in den frühen Morgenstunden an dieser Stelle ihr Leben verloren.