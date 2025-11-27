Strecke bei Bad Hönningen Polizei: Seit 2020 drei tödliche Unfälle auf der L254 Daniel Dresen 27.11.2025, 11:17 Uhr

i Die L254 zwischen St. Katharinen und der Einmündung Hausen-Weißfeld gilt als gefährliche Strecke. Zuletzt starben hier zwei Frauen aus der VG Bad Hönningen. In Fahrtrichtung St. Katharinen kurz hinter der Einmündung zum Ruheforst Girgenrath kam ihr Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Heinz-Werner Lamberz

Die L254 zwischen St. Katharinen und der Einmündung Hausen-Weißfeld gilt als gefährliche Strecke. Seit dem Jahr 2020 ereigneten sich hier 198 Unfälle, davon waren die meisten Wildunfälle. Doch zuletzt starben zwei Frauen aus der VG Bad Hönningen.

Kurz hinter der Einmündung zum Ruheforst Girgenrath erinnern im Straßengraben der L254 in Fahrtrichtung St. Katharinen Grablichter, Kerzen und Blumensträuße an den tödlichen Unfall am 14. November. Zwei Frauen aus der VG Bad Hönningen hatten in den frühen Morgenstunden an dieser Stelle ihr Leben verloren.







