Nach Kollision von drei Pkw
Polizei Neuwied gefragt: Viele Unfälle auf der Alteck?
Bei einem Unfall auf der Alteck am 30. April wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt.
Bei einem Unfall auf der Alteck am 30. April wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt.
Winkler TV

Nach dem Unfall mit drei beteiligten Pkw auf der Alteck (L258) bei Neuwied, bei dem ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde, wollten wir von der Polizei Neuwied wissen: Ist die Serpentinenstrecke ein Unfallschwerpunkt?

Lesezeit 1 Minute
Nach einem Zusammenstoß mit drei beteiligten Autos auf der Alteck bei Neuwied war am Donnerstag, 30. April ein 19-Jähriger in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt befreit worden. Die Polizei nennt nicht angepasste Geschwindigkeit des Unfallverursachers als Grund.

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