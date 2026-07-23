Auswertung von Foto läuft noch Polizei Linz nimmt Warnmeldung vor Korallenotter zurück Daniel Dresen 23.07.2026, 12:57 Uhr

i Das Foto eines Bürgers soll die angeblich gesichtete Korallenotter im Bereich des Roniger Wegs in Linz zeigen. Ob das Foto echt ist oder mittels Künstlicher Intelligenz erstellt wurde, bleibt weiterhin fraglich. Polizei Linz

Die Sichtung einer vermeintlichen Giftschlange Anfang Juli hat die Menschen in Linz in Aufruhr versetzt. Inzwischen gibt es jedoch Zweifel an der Echtheit des Korallenotter-Fotos. Polizei und VG Linz haben nun die Warnmeldung zurückgenommen.

Die Polizei und die Verbandsgemeinde (VG) Linz haben die am 10. Juli veröffentlichte Warnmeldung über die Sichtung einer Giftschlange zurückgenommen. „Nach erneuter Bewertung der Lage besteht aus heutiger Sicht keine hinreichende Tatsachengrundlage mehr für die Annahme einer konkreten Gefahrenlage“, teilt die VG Linz mit.







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