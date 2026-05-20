Dienststellen in zwei Kreisen Polizei hat drei neue Chefs in Neuwied und Altenkirchen Rainer Claaßen 20.05.2026, 20:13 Uhr

i Die vier Geehrten im großen Saal des Roentgen-Mueseums: Frank Boden, Florian Schwan, Thorsten Hähn und Andreas Hammer (von links). Boden, Hähn und Hammer sind die neuen Leiter von drei Polizeiinspektionen, Schwan ist von der Polizei in Straßenhaus zur Ausbildung von Polizisten an der Hochschule gewechselt. Rainer Claaßen

Neue Leitung für gleich drei Polizeidienststellen in den Kreisen Neuwied und Altenkirchen: Im Roentgen-Museum sind drei Männer in ihre Ämter eingeführt worden. Sie setzen auf Vertrauen und gegenseitigen Rückhalt in herausfordernden Zeiten.

Schon auf dem Weg ins Roentgen-Museum war am Mittwoch zu erkennen, dass hier eine besondere Veranstaltung stattfinden sollte: Mehrere Polizeifahrzeuge waren in den Straßen der Nachbarschaft geparkt. Beamte und Beamtinnen aus verschiedenen Dienststellen und von der Direktion in Koblenz waren gekommen, um gleich mehreren Verabschiedungen und Amtseinführungen einen passenden Rahmen zu geben.







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