Neue Leitung für gleich drei Polizeidienststellen in den Kreisen Neuwied und Altenkirchen: Im Roentgen-Museum sind drei Männer in ihre Ämter eingeführt worden. Sie setzen auf Vertrauen und gegenseitigen Rückhalt in herausfordernden Zeiten.
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Schon auf dem Weg ins Roentgen-Museum war am Mittwoch zu erkennen, dass hier eine besondere Veranstaltung stattfinden sollte: Mehrere Polizeifahrzeuge waren in den Straßen der Nachbarschaft geparkt. Beamte und Beamtinnen aus verschiedenen Dienststellen und von der Direktion in Koblenz waren gekommen, um gleich mehreren Verabschiedungen und Amtseinführungen einen passenden Rahmen zu geben.