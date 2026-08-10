Der Motorradfahrer und die Beifahrerin, die am Sonntagmittag, 9. August, auf der K19 in Vettelschoß bei einem Unfall mit einem DRK-Fahrzeug starben, sind aus dem Kreis Neuwied. Das bestätigte die Polizei Linz auf Nachfrage.
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Bei einem Unfall am Sonntag, 9. August, sind auf der K19 bei Vettelschoß ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinlaster vom Deutschen Roten Kreuz gestorben. Beide stammen aus dem Kreis Neuwied. Das bestätigte die Polizei Linz nun auf Nachfrage.