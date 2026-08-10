Motorradfahrer und Sozia tot
Polizei gibt weitere Info zu Unfall in Vettelschoß
Bei einer Kollision mit einem DRK-Fahrzeug starben ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin auf der K19 in Vettelschoß.
Bei einer Kollision mit einem DRK-Fahrzeug starben ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin auf der K19 in Vettelschoß.
Andreas Winkler / Winkler TV

Der Motorradfahrer und die Beifahrerin, die am Sonntagmittag, 9. August, auf der K19 in Vettelschoß bei einem Unfall mit einem DRK-Fahrzeug starben, sind aus dem Kreis Neuwied. Das bestätigte die Polizei Linz auf Nachfrage.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Unfall am Sonntag, 9. August, sind auf der K19 bei Vettelschoß ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinlaster vom Deutschen Roten Kreuz gestorben. Beide stammen aus dem Kreis Neuwied. Das bestätigte die Polizei Linz nun auf Nachfrage.
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