Explosion in Buchholz 
Polizei geht bei Geldautomatensprengung von Profis aus
Bei der Geldautomatensprengung in der Nacht auf Mittwoch in Buchholz sind nach Einschätzung der Polizei vermutlich Profis am Wer
Bei der Geldautomatensprengung in der Nacht auf Mittwoch in Buchholz sind nach Einschätzung der Polizei vermutlich Profis am Werk gewesen. (Symbolbild)
Wolf von Dewitz. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Nachdem in der Nacht auf Mittwoch ein Geldautomat in Buchholz gesprengt worden ist, hat die Polizei die Ermittlung nach den Tätern aufgenommen. Sie geht davon aus, dass es sich bei ihnen um Profis handelt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

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Bei der Geldautomatensprengung in Buchholz in der Nacht auf Mittwoch geht das Polizeipräsidium Koblenz derzeit von einer „professionell agierenden Tätergruppierung“ aus. Darauf würde die Art und Weise, wie die unbekannten Täter in dem Selbstbedienungsstandort der Sparkasse Neuwied vorgegangen sind, hinweisen.

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