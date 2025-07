Polizei ermittelt nach Brand in Wohnhaus in Dierdorf

In einem unbewohnten Gebäude in der Marktstraße in Dierdorf hat es in den frühen Morgenstunden des 26. Juli gebrannt. Die Polizei Straßenhaus hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach einem Feuer in einem leer stehenden Wohnhaus in der Marktstraße in Dierdorf ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Am Samstagmorgen, 26. Juli, war der Polizei gegen vier Uhr der Brand eines Wohngebäudes gemeldet worden.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren aus dem im Umbau befindlichen Dachstuhl offene Flammen erkennbar“, heißt es in der Pressemeldung. Eine Person, die sich nach dem Ausbruch des Brandes in das Gebäude begeben hatte, sei mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

i Eine Person hatte das Gebäude während des Feuers betreten und war mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Jörg Niebergall

Diese Person sei dazu berechtig gewesen, erklärt ein Sprecher der Polizei Straßenhaus auf Nachfrage unserer Zeitung, warnt aber eindringlich: „Es ist unglaublich gefährlich, sich in ein brennendes Gebäude zu begeben.“ Deshalb solle das in jedem Fall unterlassen werden, so sein Aufruf.

Durch die Flammen sei eine über dem Haus verlaufende Stromleitung beschädigt worden, berichtet die Polizei weiter, was wiederum zu einem kleinflächigen Stromausfall geführt hatte. Der örtliche Energieversorger habe sich umgehend um die Wiederherstellung der Stromzufuhr für die betroffenen Haushalte gekümmert.

Anfangsverdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Den Brand gelöscht haben die Feuerwehren Dierdorf, Marienhausen und Elgert. Die Löscharbeiten dauerten bis 8.30 Uhr an. Neben zwei Streifenwagen der Polizei war der Kriminaldauerdienst am Brandort. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Person. Bei den Einsätzen arbeite man Hand in Hand und gut zusammen, erklärte der Polizeisprecher.

Bei dem Feuer besteht der Anfangsverdacht einer fahrlässigen Brandstiftung, so die Polizei Straßenhaus. Die Brandursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Strafverfahren sei eingeleitet, die Maßnahmen vor Ort erst einmal abgeschlossen. Voraussichtlich übernimmt alles Weitere das Fachkommissariat in Neuwied.

i Nach dem Brand in der Marktstraße in Dierdorf hat die Polizei das Gebäude versiegelt. Jörg Niebergall

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Telefon 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.