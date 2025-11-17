Zwei Tote aus VG Bad Hönningen Polizei: Einige Hinweise nach tödlichem Unfall auf L254 17.11.2025, 18:06 Uhr

i Auf der L254 bei Bad Hönningen sind am 14. November zwei Frauen in einem Auto tödlich verunglückt. Zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Marcus Brandt. picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Der Tod einer Autofahrerin und ihrer Beifahrerin auf der L254 bei Bad Hönningen am 14. November bewegt die Menschen. Das spürt auch die Polizei Linz, die nach dem Unglück Hinweise aus der Bevölkerung erhalten hat, um den Unfall zu rekonstruieren.

Ein Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der L254 bei Bad Hönningen hat zwei Menschen das Leben gekostet. Ein Pkw war mit vier Personen an Bord zwischen dem Bad Hönninger Stadtteil Girgenrath und dem Leubsdorfer Ortseil Hesseln in Fahrtrichtung St.







