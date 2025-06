In der Langendorfer Straße tut sich was: Ende Juli soll „Mangal“ in Neuwied eröffnen, ein Plakat macht bereits Werbung. Die Dönerkonkurrenz in dem Bereich sieht das gelassen.

„Wenn der Poldi mal da ist, kann er sich auch bei uns mal sehen lassen“, sagt Heiner Kloft, Chef der American Sportsbar auf dem Luisenplatz. „Aber mal ehrlich, Lukas Podolski gibt doch in erster Linie seinen Namen für das Projekt. Ob er dann in Neuwied auch auftaucht?“

Plakat kündigt Poldis Döner schon an

Auf dem Plakat, das aktuell in der Langendorfer Straße zwischen „Maydonace Döner“ und „Liwa hairstyling“ den neuen „Mangal Döner Lukas Podolski 10“ ankündigt, prangt jedenfalls ein Konterfei des 130-fachen deutschen Fußballnationalspielers neben dem Mangal-Gründer Metin Dag. „Coming Soon“ heißt es da, und wenn man in der Zentrale in Köln nachfragt, soll Ende Juli bereits die Eröffnung der mittlerweile 50. Filiale stattfinden.

Dem Gebäude, in dem zuletzt die Kartoffelspezialisten von Kumpir und ein Balkan-Grill mit Namen Sofra Kosovo beheimatet war, fehlt momentan allerdings noch der letzte Feinschliff. Aber dass sich hier was tut, hat sich zumindest in der unmittelbaren Nachbarschaft schon rumgesprochen. Ob Podolski nun wirklich zur Eröffnung kommt?

i In direkter Nachbarschaft zum Neuwieder Mangal: das Franchise-Unternehmen Maydonace. Jörg Niebergall

„Wir haben keine Angst vor der Dönerkonkurrenz“, sagt Cumali Demirci vom Franchise-Unternehmen Maydonace (deutsch: Petersilie) nebenan. „Unser Konzept ist ein ganz anderes. Bei uns gibt es nicht das normale Dönerbrötchen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn das Geschäft neben uns nicht mehr leer steht.“

Promi in der Nachbarschaft

„Vielleicht kommt Poldi ja mal zu uns“, freut sich auch Abdulrahim Alsahoud, Chef vom Friseursalon „Liwa hairstyling“ über die prominente Nachbarschaft. „Und wenn nicht Poldi persönlich, ist es vielleicht der ein oder andere Kunde, der sich dann bei uns einen tollen Haarschnitt verpassen lässt.“

„Eigentlich haben wir ja genug zu essen in Neuwied“, sagt Altun Bilge von der Bistro-Bar “Borselino" an der Ecke Schlossstraße/Langendorfer Straße. „Aber wenn einer solch ein Risiko eingeht: Respekt. Mein Bruder Dikram betreibt ja auch seit 20 Jahren ein Restaurant mit Kebab, Pizza und Dönervariationen. Das muss man erst mal nachmachen.“

i Bei Dikram Bilge gibt es auch Döner. Jörg Niebergall

„Ich habe schon viele Dönerläden in Neuwied kommen und gehen sehen“, sagt Dikram Bilge selbst. „Im Endeffekt gehen die Kunden am liebsten zum Dönerladen ihres Vertrauens. Hier zu uns kommt mittlerweile schon die dritte Generation, und uns gibt es immer noch. Viele haben sogar mit uns den 20. Geburtstag gefeiert.“

„Bei uns im American sind alle willkommen“, fügt Heiner Kloft von der Sportsbar hinzu. „Und ich freue mich, wenn sie bei mir auf der Terrasse sitzen, den Poldi-Döner essen und ein kühles Getränk genießen.“

Zu erreichen war Lukas Podolski in dieser Woche nicht. Er startete am Montag in den Jahresurlaub, damit er ausgeruht in die Vorbereitung starten kann. Seine Fußballschuhe schnürt der 40-Jährige dann auch bald wieder. Seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze hat Poldi um ein Jahr verlängert.