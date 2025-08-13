Überraschend haben die Arbeiten am letzten Bauabschnitt im Neuwieder Stadtteil Altwied begonnen. Was das für die Anwohner und den Verkehr bedeutet.

Die Durchfahrt von Altwied war so lange gesperrt, dass sich die Anwohner im Bereich des Ortseingangs aus Richtung Niederbieber in den vergangenen Wochen erst daran gewöhnen mussten, dass hier nun wieder mehr Verkehr herrscht. Beim ersten Bauabschnitt zwischen dem Ortseingang und der Straße „Im Goldberg“ war es mehrfach zu massiven Verzögerungen gekommen.

Vom Herbst 2022 bis in den frühen Sommer dieses Jahres war die Durchfahrt gesperrt. Die folgenden beiden Bauabschnitte gingen dann leichter von der Hand – in der vergangenen Woche wurde die Teerdecke bis zum Bereich des Parkplatzes unterhalb der Burg aufgebracht.

i Schwere Baumaschinen haben jetzt die Teerdecke entfernt. Rainer Claaßen

Am Mittwochvormittag, 13. August, dann die Überraschung: Ohne vorherige Ankündigung ging es mit den Arbeiten am vierten und letzten Bauabschnitt los – die Fahrbahndecke zwischen der Einfahrt zum Burg-Parkplatz und der Abzweigung nach Melsbach wurde aufgerissen. Eine Durchfahrt ist hier vorerst nicht möglich. Das kam nicht nur für die Ortsvorsteherin Christine Neuer überraschend.

Anwohner völlig überrascht

Die Arbeiten werden unter der Leitung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) durchgeführt. Dieser teilt auf Nachfrage unserer Zeitung am 13. August mit: „Die Baufirma hat zwischenzeitlich – aufgrund des Baufortschritts – die Verkehrsführung in den vierten Bauabschnitt umgestellt. Der Antrag auf entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung dazu liegt dem LBM seit heute vor; die verkehrsrechtliche Anordnung wurde soeben erlassen.“

Eine entsprechende Kennzeichnung der neuen Straßenführung war nicht erfolgt. Wer bisher, von Neuwied kommend, in den Bereich der Burgtorstraße fahren wollte, musste seit Beginn der Bauarbeiten den Weg über Melsbach nehmen. Nun ist dieser Bereich nur über die Zufahrt von Niederbieber aus zu erreichen. Überrascht wurden auch einige Anwohner, die auf dem Parkplatz des Sportplatzes geparkt hatten – sie mussten mit ihren Fahrzeugen durch die Baustelle abfahren.

i Ein Umleitungsschild in Melsbach: Dass man von hier aus den Großteil von Altwied aktuell nicht erreichen kann, ist nicht zu erkennen. Rainer Claaßen

Ein Mitarbeiter des Bauunternehmens schätzt, dass die Durchfahrt erst Ende des Monats wieder möglich sein wird. Das deckt sich mit der Einschätzung des LBM: Aller Voraussicht nach könne die Strecke ab Ende August vom Anwohnerverkehr und dem ÖPNV wieder befahren werden. Aufgrund dann noch anstehender Restarbeiten müsse die Vollsperrung insgesamt voraussichtlich bis Ende September aufrechterhalten bleiben.

Während Autofahrer sich recht problemlos an die neue Situation anpassen können, rechnet Ortsvorsteherin Neuer beim Busverkehr mit einigen Problemen – zu deren Lösung sie kurzfristig beitragen möchte. Nach diversen Telefonaten und E-Mails habe die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass die Linienbusse in die Stadt erst ab dem 28. August wieder Altwied anfahren können.

i Von Niederbieber her kommend deutet eine Absperrung auf die Baustelle hin. Rainer Claaßen

Schulkinder müssten nach Melsbach oder Niederbieber gebracht werden, sagt sie. Ihr Vorschlag, eine Ersatzhaltestelle im Bereich des Friedhofs – also am Ortsausgang in Richtung Melsbach – einzurichten, kann wohl nicht umgesetzt werden: In Richtung Waldbreitbach haben Busse dort keine Möglichkeit, so anzuhalten, dass Fahrgäste gefahrlos ein- und aussteigen können.

Ende der Bauarbeiten in Sicht

Immerhin: Grundschüler, die in Niederbieber zur Schule gehen, müssten ab Montag, 18. August, auf direktem Weg mit dem Bus dorthin kommen können. Bezüglich der Lösungen für die anderen Buslinien hat der LBM für Donnerstag, 14. August, weitere Informationen angekündigt.

Nachdem es bei der Baustelle schon mehrfach zu Missverständnissen und Fehlern gekommen war, ist Christine Neuer erneut enttäuscht: „Fakt ist: Der LBM hat niemanden – auch nicht die Kreisverwaltung – über die heute begonnenen Arbeiten informiert“, sagt sie. Wie aus der oben zitierten LBM-Information hervorgeht, hat der LBM aber selbst erst nach dem Beginn der Bauarbeiten am letzten Bauabschnitt davon erfahren, an der Kommunikation muss hier offensichtlich noch gearbeitet werden.

Immerhin: Nach fast drei Jahren ist das Ende der Baustelle in Altwied nun endlich in Sicht – Anwohner, Gastronomen und viele Pendler aus dem Wiedtal werden sich darüber freuen.