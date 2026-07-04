Freiwillige rüsten sich Planungen für das Rheinschwimmen 2027 in Linz gestartet Andreas Winkelmann 04.07.2026, 08:00 Uhr

i Strömungsretter und Boote von der DLRG begleiten die Schwimmer beim Rheinschwimmen vom Start bis zum Ziel. Andreas Winkelmann

Schon kurz nach dem Ausstieg laufen die Vorbereitungen fürs Rheinschwimmen 2027: Ehrenamtliche planen Details, prüfen Abläufe und suchen Verstärkung. Wer mithelfen will, kann sich jetzt melden.

„Nach dem Rheinschwimmen ist vor dem Rheinschwimmen“, sagt Jannis Knaden im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade erst sind die mehr als 400 Rheinschwimmer aus dem Wasser gestiegen, und die DLRG Bad Honnef/Unkel, die das jährliche Schwimmevent seit mehr als 40 Jahren organisiert, sitzt schon an der Planung für das Jahr 2027.







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