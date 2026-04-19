Unfall bei Hammerstein 
Pkw gerät auf B42 in Gegenverkehr: Zwei Frauen verletzt
Auf der B42 bei Hammerstein ist am Freitagnachmittag eine 59-jährige Autofahrerin aus Richtung Neuwied kommend in den Gegenverke
Auf der B42 bei Hammerstein ist am Freitagnachmittag eine 59-jährige Autofahrerin aus Richtung Neuwied kommend in den Gegenverkehr geraten. Die Unfallfahrerin und eine entgegenkommende 66-jährige Pkw-Fahrerin mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr der VG Bad Hönningen sicherten die Unfallstelle ab.
René Adams/Feuerwehr VG Bad Hönningen

Eine 59-jährige Autofahrerin ist am Freitag auf der B42 bei Hammerstein in den Gegenverkehr geraten. Dort krachte ihr Wagen zunächst in die Leitplanke und dann in das Auto einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Frauen wurden schwer verletzt. 

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Eine 59 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag gegen 15 Uhr auf der B42 aus Richtung Neuwied kommend unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve bei Hammerstein die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und in den Gegenverkehr gerät.

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