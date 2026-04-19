Eine 59-jährige Autofahrerin ist am Freitag auf der B42 bei Hammerstein in den Gegenverkehr geraten. Dort krachte ihr Wagen zunächst in die Leitplanke und dann in das Auto einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Frauen wurden schwer verletzt.
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Eine 59 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag gegen 15 Uhr auf der B42 aus Richtung Neuwied kommend unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve bei Hammerstein die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und in den Gegenverkehr gerät.