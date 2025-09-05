Bernd Walbrück hat 80 Dahliensorten in seinem Garten. Am Tag der Dahlie konnte Erpels „Dahlienflüsterer“ gleich zwei neue Züchtungen taufen. Eine Züchtung trägt den Namen der befreundeten Band „De Volle Blaos“ aus dem niederländischen Nijmegen.

Erpel. Die 35-jährige Freundschaft zwischen Erpel und der Band „De Volle Blaos“ aus dem niederländischen Nijmegen ist in der Alten Herrlichkeit legendär. Jetzt wurde diese besondere Verbindung zu den Oranjern am Tag der Dahlie mit der Taufe einer eigenen Dahlienzüchtung im Dahliengarten von Bernd Walbrück gewürdigt. Dank seines unglaublich grünen Daumens konnte Walbrück, der in Erpel der „Dahlienflüsterer“ heißt, in diesem Jahr gleich zwei neue Züchtung vorstellen und taufen.

Eine Züchtung hat der Gärtner aus Leidenschaft seinem Ehemann Holger gewidmet, der Taufpate der prachtvollen neuen Dahlie ist. Mit einem Gläschen Wein taufte Holger sie, zu den Klängen des Tambourscorps Erpel und unter dem Applaus der vielen Erpeler, die in das Walbrück´sche Gartenparadies gekommen waren, auf den Namen „Perle vom Rhein“.

i Weinkönigin Lea taufte die neue Freundschaftsdahlie, unterstützt durch Karel Hermsen (links) und Bernd Walbrück. Sabine Nitsch

Freundschaft aus der Notdurft geboren

Die zweite Neuzüchtung trägt den bedeutungsschweren Namen „Dahlie der Freundschaft Volle Blaos /Erpel“ und verweist damit auf den, aus einer Notdurft geborenen Beginn der Freundschaft zwischen Erpel und den Musikern aus dem holländischen Nijmegen. „Vor 35 Jahren waren wir an Rhein und Mosel unterwegs, um nach Auftrittsmöglichkeiten zu suchen“, erzählt Karel Hermsen, bei der Dahlientaufe im Gespräch mit unserer Zeitung. Unterwegs auf der B42, in der Höhe von Erpel, stellte Hermsen fest, er muss mal. „Wir fuhren nach Erpel rein und ich fragte eine Frau, wo es eine Toilette gibt. Die Frau verwies auf die Blutbuche vor dem Rathaus“, sagt er lachend. Der Baum müsse es zwecks sofortiger Erleichterung tun, wurde ihm angeraten.

„Es hat keine halbe Stunde gedauert und es war klar, dass wir beim Weinfest spielen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Außerdem sind ganz viele private, enge Freundschaften fürs Leben entstanden.“

Karel Hermsen, Teil der niederländischen Musikgruppe „De volle Bloas“

In der nachfolgend entspannteren Atmosphäre erzählten die Holländer, der Erpelerin, warum sie eigentlich in der Region unterwegs sind. „Sofort wurden wir zum Haus des damaligen Bacchus bugsiert, auch der Bürgermeister und Werner Henneker, der damals schon federführend in Sachen Weinfest war, tauchten auf, und dank der Pinkelpause wurde der Grundstein für eine wunderbare Freundschaft gelegt“, berichtet Hermsen.

„Es hat keine halbe Stunde gedauert und es war klar, dass wir beim Weinfest spielen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Außerdem sind ganz viele private, enge Freundschaften fürs Leben entstanden“, freut sich Karel, der 2013 sogar als Prinz Karel I. die Erpeler Jecken regierte. Mehr geht nicht, dachte man in Erpel bisher. Ein Irrtum. Jetzt krönt auch noch eine Dahlienneuzüchtung die jahrzehntelange enge Freundschaft zwischen Erpel und den Freuden aus Nijmegen.

i Die Dahlientaufe wurde vom Tambourcorps Erpel begleitet. Sabine Nitsch

„Unsere holländischen Freunde konnten eine Dahlie wählen. Sie suchten sich natürlich die orange-rote Dahlie, aus. Oranje eben“, sagt Walbrück und Karel ergänzt: „Die Farbe erinnert ein bisschen an ein frisch gezapftes Kölsch.“ Getauft wurde die Dahlienschönheit von der neuen Erpeler Weinkönigin Lea, unter den kritischen Augen ihrer beiden Weinprinzessinnen Lilian, Nina und Bacchus Dominik Schwager, mit einem großen Schluck niederländischen Weins. „Er kommt aus der Nähe von Nijmegen“, informierte Hermsen.

„Ich hatte mir nach der Bundesgartenschau in Koblenz gewünscht, dass Erpel eine eigene Sorte bekommt.“

„Dahlienflüsterer“ Bernd Walbrück aus Erpel

Dahlienliebhaber Walbrück hatte bereits 2014 dafür gesorgt, dass Erpel die besondere Ehre zuteilwurde, Namensgeber für zwei Neuzüchtungen zu sein. „Dahlien kommen eigentlich aus Mexiko und starteten vor mehr als 200 Jahren ihren Siegeszug in Europa“, erläutert Walbrück. Heute schätzt man, dass es weltweit zwischen 20.000 und 30.000 Sorten gibt. Mehr als 80 Varianten sind im Garten von Walbrück zu finden. „Ich hatte mir nach der Bundesgartenschau in Koblenz gewünscht, dass Erpel eine eigene Sorte bekommt“, erinnert sich das Mitglied der Deutschen Staudengesellschaft (früher Dahliengesellschaft). Mittlerweile sind es sogar sechs Varianten, die den Namen des Rheinorts tragen – vier davon sind Züchtungen des Erpeler Dahlienflüsterers Bernd Walbrück.

Erpeler Blumenkorso

Noch bis zum Weinfestsonntag, 22. September, dürfen die Oranje Freundschaftsdahlie und die Perle vom Rhein, wie auch die anderen Dahlien in den Beeten von Walbrücks Garten im Erpeler Blumentälchen noch weiter wachsen. Dann werden sie geerntet. Denn wenn der Erpeler Blumenkorso, der Höhepunkt des Erpeler Weinfestes, durch die Straßen der Alten Herrlichkeit zieht, bieten die Festwagen, den Walbrück´schen Dahlien eine beeindruckende, prachtvoll geschmückte Bühne.