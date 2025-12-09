VG Rengsdorf-Waldbreitbach Pierre Fischer wird in voller Wiedhöhenhalle vereidigt Jörg Niebergall 09.12.2025, 19:15 Uhr

i Hier wird Pierre Fischer (links) von Hans-Werner Breithausen vereidigt. Jörg Niebergall

Pierre Fischer wurde von Hans-Werner Breithausen offiziell in das Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach eingeführt. Auch wurde Breithausen verabschiedet. Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet.

In einer offiziellen Ratssitzung in der vollen Wiedhöhenhalle Kurtscheid wurde Pierre Fischer von dem bisherigen Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach zu seinem Nachfolger ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt. Neben der Ernennungsurkunde gab es den symbolischen Schlüssel fürs Rathaus und einen Strauß Blumen.







