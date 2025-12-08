VG Rengsdorf-Waldbreitbach
Pierre Fischer: „Wir müssen die Fusion vollenden“
Pierre Fischer wird bald die Geschicke der VG Rengsdorf-Waldbreitbach lenken.
Jan Hosan

Pierre Fischer übernimmt als Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Warum der 30-jährige Waldbreitbacher dafür sein Landtagsmandat abgibt, was der Generationenwechsel bedeutet und wo er Schwerpunkte setzen will, erzählt er im RZ-Interview.

Ab dem 1. Januar wird Pierre Fischer (CDU) die Geschicke von Rengsdorf-Waldbreitbach, der größten und jüngsten Verbandsgemeinde (VG) im Kreis Neuwied leiten. Vor seiner Amtseinführung hat der angehende Verbandsbürgermeister mit unserer Zeitung über seine Pläne und seinen Weg ins Amt gesprochen.

Kreis NeuwiedPolitik