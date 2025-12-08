Pierre Fischer: „Wir müssen die Fusion vollenden“

Pierre Fischer übernimmt als Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Warum der 30-jährige Waldbreitbacher dafür sein Landtagsmandat abgibt, was der Generationenwechsel bedeutet und wo er Schwerpunkte setzen will, erzählt er im RZ-Interview.
Ab dem 1. Januar wird Pierre Fischer (CDU) die Geschicke von Rengsdorf-Waldbreitbach, der größten und jüngsten Verbandsgemeinde (VG) im Kreis Neuwied leiten. Vor seiner Amtseinführung hat der angehende Verbandsbürgermeister mit unserer Zeitung über seine Pläne und seinen Weg ins Amt gesprochen.