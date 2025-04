Pierre Fischer (CDU) hat sich in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt der VG Rengsdorf-Waldbreitbach durchgesetzt. Der 29-Jährige aus Waldbreitbach setzte sich am Sonntagabend (27. April) gegen den Einzelbewerber Achim Braasch aus Oberraden durch.

Der neue Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach steht fest: Pierre Fischer (CDU) holte in der Stichwahl am Sonntag (27. April) 54,4 Prozent der Stimmen. Der 29 Jahre alte Waldbreitbacher hatte gegen Oberradens langjährigen Ortsbürgermeister Achim Braasch (53, freier Bewerber) die Nase vorn: Er gewann mit einem Vorsprung von fast 800 Stimmen. Fischer, der seit März 2023 bereits der Erste Beigeordnete der VG ist, tritt damit am 1. Januar 2026 die Nachfolge von Amtsinhaber Hans-Werner Breithausen (SPD) an. Mit zum Amtsantritt gerade einmal 30 Jahren zählt Fischer zu den bundesweit jüngsten hauptamtlichen Bürgermeistern.

„Ich habe einen Wahlkampf der Themen geführt – und keinen polarisierenden Wahlkampf. Das kam gut an bei den Menschen. Ich freue mich natürlich über den großen Vertrauensvorschuss. Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Am 1. Januar 2026 gebe ich Vollgas in diesem Amt“, sagte Fischer nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Zusammen mit seiner Familie, Freunden und CDU-Kollegen feierte er den Triumph im Gasthof „Paganetti’s – Zur Erholung“ in Verscheid. Zu den ersten Gratulanten zählte unter anderem der kürzlich wiedergewählte Neuwieder Landrat Achim Hallerbach (CDU). Auf seinem Instagram-Kanal schrieb Hallerbach: „Herzlichen Glückwunsch an meinen Freund und Zweiten Kreisbeigeordneten Pierre Fischer. Ich wünsche ihm eine glückliche Hand und viel Erfolg bei den bevorstehenden Aufgaben in der VG. Pierre ist ein sehr guter Brückenbauer und hat immer die Menschen im Blick.“

Pierre Fischer ist bis zum Jahresende 2025 Landtagsabgeordneter in Mainz

Die nächsten Monate dürften die stressigsten seiner noch jungen politischen Laufbahn werden: Denn neben der Einarbeitung in sein neues Amt in Rengsdorf hat Fischer das Landtagsmandat von Ellen Demuth übernommen, die im Februar in den Bundestag gewählt worden war. Fischer will die Zeit bis zum Jahreswechsel nutzen, um sich in Mainz für die lange geplante Ortsumgehung Straßenhaus und Fördermittel zugunsten der VG starkzumachen.

Achim Braasch bleibt Ortschef von Oberraden und Bauamtsleiter der VG Bad Hönningen

Bei Fischers Kontrahenten, Achim Braasch, war die Enttäuschung am Sonntagabend spürbar. „Ich habe noch gut aufgeholt nach der ersten Wahl. Es war ein fairer Wahlkampf. Ich gratuliere meinem Mitbewerber Pierre ganz herzlich zu seinem Wahlsieg“, so Braasch. Der Oberradener Ortschef bedankte sich bei seiner Familie, seinen Unterstützern und Wählern. In der VG Bad Hönningen dürfte sich sicherlich Erleichterung breitgemacht haben: Denn nach der Wahlniederlage Braaschs muss kein neuer Bauamtsleiter gesucht werden. Braasch kündigte am Sonntagabend an, dass er als Oberradener Ortsbürgermeister und als Fraktionsvorsitzender der SPD im VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach weitermache.

„Pierre Fischer spricht in erster Linie die jungen Leute an. Das muss nicht schlecht für die VG sein.“

Hans-Werner Breithausen, scheidender Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Nach der schwachen Wahlbeteiligung von nur 46,3 Prozent im ersten Wahlgang am 6. April war die Befürchtung groß, dass diese zur Stichwahl noch einmal deutlich niedriger ausfallen werde. Doch das bewahrheitete sich am Sonntag nicht: Die Wahlbeteiligung sank nur leicht auf 42,1 Prozent. „Ich hätte nicht damit gerechnet, auch wenn es immer noch überschaubar ist“, sagte der Wahlamtsleiter und scheidende VG-Chef Hans-Werner Breithausen zur Wahlbeteiligung bei der Stichwahl.

Das Ergebnis am Sonntag bestätigte noch einmal das Wählerverhalten von vor drei Wochen: Fischer hatte das Wiedtal und die größeren Gemeinden im Rengsdorfer Land hinter sich, Braasch punktete vor allem bei den Wählern in den einwohnermäßig kleineren Dörfern der VG. „Keiner der Bewerber braucht sich zu verstecken. Sie haben beide einen engagierten Wahlkampf geführt. Ich hätte mit beiden gut leben können“, so Breithausen. Nun werde es einen „Generationenwechsel“ im Rengsdorfer Rathaus geben. „Pierre Fischer spricht in erster Linie die jungen Leute an. Das muss nicht schlecht für die VG sein“, so Breithausen. Der scheidende VG-Chef verspricht Fischer zum Jahresende, „ein geordnetes Haus mit geordneten Finanzen zu übergeben“.