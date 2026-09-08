Waldbreitbacher macht Musik Philipp Schefflers Weg vom Koch zum Schlagersänger Sofia Grillo 08.09.2026, 14:30 Uhr

i Philipp Jonas Scheffler aus Waldbreitbach wurde von heute auf morgen zum Schlagersänger Philipp Kaiser. Im Paganetti’s steht aber immer noch hinter dem Herd. Martin Christ. Philipp Jonas Scheffler

Philipp Jonas Scheffler, Küchenchef im Gasthof Paganetti’s, schreibt und singt Schlagersongs. Ein Gespräch darüber, wie aus einer Leidenschaft eine zweite Karriere wurde und warum Küche und Bühne enger verwandt sind, als man denkt.

Eben noch schwang Philipp Jonas Scheffler als Küchenchef im Gasthof Paganetti’s in Waldbreitbach den Kochlöffel zur Musik, und plötzlich sitzt er im Tonstudio und nimmt seine eigenen Schlager auf. Der 35-Jährige träumte nie von einer Musikerkarriere, findet aber heute seine selbst geschriebenen Lieder unter seinem Künstlernamen Philipp Kaiser auf Spotify.







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