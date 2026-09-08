Waldbreitbacher macht Musik
Philipp Schefflers Weg vom Koch zum Schlagersänger
Philipp Jonas Scheffler aus Waldbreitbach wurde von heute auf morgen zum Schlagersänger Philipp Kaiser. Im Paganetti’s steht abe
Philipp Jonas Scheffler aus Waldbreitbach wurde von heute auf morgen zum Schlagersänger Philipp Kaiser. Im Paganetti’s steht aber immer noch hinter dem Herd.
Martin Christ. Philipp Jonas Scheffler

Philipp Jonas Scheffler, Küchenchef im Gasthof Paganetti’s, schreibt und singt Schlagersongs. Ein Gespräch darüber, wie aus einer Leidenschaft eine zweite Karriere wurde und warum Küche und Bühne enger verwandt sind, als man denkt.

Lesezeit 3 Minuten
Eben noch schwang Philipp Jonas Scheffler als Küchenchef im Gasthof Paganetti’s in Waldbreitbach den Kochlöffel zur Musik, und plötzlich sitzt er im Tonstudio und nimmt seine eigenen Schlager auf. Der 35-Jährige träumte nie von einer Musikerkarriere, findet aber heute seine selbst geschriebenen Lieder unter seinem Künstlernamen Philipp Kaiser auf Spotify.
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