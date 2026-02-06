Die traurige Nachricht kam für alle plötzlich: Berberlöwin „Zari“ musste wegen einer unheilbaren Krebserkrankung eingeschläfert werden. Doch aus ihrem Tod erwächst nun auch wieder Neues.
Tierfreunde in der Region trauern derzeit um Berberlöwin „Zari“. Die elfjährige Raubkatze stand im Zoo Neuwied eigentlich vor der Gründung eines neuen Rudels, doch eine plötzlich auftretende massive Atemnot machte dem Tier zuletzt schwer zu schaffen. Als aus tierärztlicher Sicht feststand, dass die Löwin unheilbar erkrankt war, wurde „Zari“ eingeschläfert.