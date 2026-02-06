Abschied im Zoo Neuwied
Pfleger begleiten Berberlöwin „Zari“ auf letztem Weg
Berberlöwin "Zari" ist im Zoo Neuwied verstorben.
Berberlöwin "Zari" ist im Zoo Neuwied verstorben.
Tobias Lehmann

Die traurige Nachricht kam für alle plötzlich: Berberlöwin „Zari“ musste wegen einer unheilbaren Krebserkrankung eingeschläfert werden. Doch aus ihrem Tod erwächst nun auch wieder Neues.

Lesezeit 2 Minuten
Tierfreunde in der Region trauern derzeit um Berberlöwin „Zari“. Die elfjährige Raubkatze stand im Zoo Neuwied eigentlich vor der Gründung eines neuen Rudels, doch eine plötzlich auftretende massive Atemnot machte dem Tier zuletzt schwer zu schaffen. Als aus tierärztlicher Sicht feststand, dass die Löwin unheilbar erkrankt war, wurde „Zari“ eingeschläfert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren