Wo andere für Millionen Euro Kitas bauen oder erweitern, hat der Kitazweckverband Rheinbrohl-Bad Hönningen-Hammerstein im Oktober vergangenen Jahres den Schritt gewagt, den Naturkindergarten „Casa Natura“ anzulegen, in dem die Kinder mit ihrem pädagogischen Fachpersonal an der frischen Luft spielen und lernen können. Nun startet nach dem Winter mit Frühlingsbeginn die erste Pflanzsaison des neuen Kindergartens, wie die Verantwortlichen berichten.

Ab sofort auch Kinder ab drei Jahre anmeldbar

Leiter Sven Fallait erklärt bei einem Besuch von Landrat Achim Hallerbach und Bürgermeister Jan Ermtraud die Pläne für das aktuelle Jahr. Zwei Holzhütten, eine Jurte, eine Feuerstelle, ein Boden aus weichem Holzhack und Plumpsklos machten den Naturkindergarten für derzeit sechs Kinder aus, so Fallait. Bis zu 20 Kinder könnten auf dem Gelände oberhalb der Römerwelt betreut werden. Man hoffe auf weitere Anmeldungen. Wichtig: Nun werden auch Kinder ab drei Jahre aufgenommen, erklärt der Leiter des Naturkindergartens – bis April hatte das Mindestalter noch fünf Jahre betragen.

Zudem wolle man nun bei dem schönen Wetter draußen aktiver mit den Kindern werden, sagt Erzieher Jan Meschke. „Wir wollen ein Gemüsebeet mit den Kindern anlegen und ein paar Bäume pflanzen“, so Meschke. Er und Leiter Fallait können sich aber auch noch Hochbeete vorstellen. „Es wird jetzt langsam alles grün“, sagt Meschke.

„Der Naturkindergarten hier in Rheinbrohl trägt zur Entlastung der Kitalandschaft bei. Und er ist günstiger und ansprechender.“

Landrat Achim Hallerbach

Alles, um den Kindern die Natur näher zu bringen. Das ist das pädagogische Konzept. Ab und an verbringt das Personal mit den Kindern Zeit in einem nahe gelegenen Waldstück, eine kleine „Waldwoche“. Auch das Thema Weinbau könnte man thematisieren, meinen Fallait und Meschke. Die Weinberge des Weinguts Scheidgen liegen direkt oberhalb der „Casa Natura“ – und man hätte bereits freundlichen Kontakt aufgebaut. Und das Konzept kommt an: Fallait und Meschke berichten, dass die Kinder sehr vom Naturkindergarten angetan seien.

Bürgermeister Jan Ermtraud, der gleichzeitig auch Verbandsvorsteher im Kitazweckverband ist, betont, dass mit der Errichtung des Naturkindergartens im Oktober ein gutes Angebot für kleines Geld geschaffen worden sei. Der vierte Kindergarten im Zweckverband sei mit einem Bruchteil der Kosten ausgekommen im Vergleich zu den übrigen Bauten aus Stein. Unter 100.000 Euro habe das Gelände für 20 Kinder den Zweckverband gekostet, wo man für einen klassischen Anbau für eine Gruppe mit knapp 900.000 Euro rechnen müsse, so Ermtraud.

Landrat: Naturkindergarten entlastet Kitalandschaft

Gefördert wurde der Naturkindergarten vom Kreis Neuwied. Landrat Achim Hallerbach betont beim Besuchstermin in der „Casa Natura“, dass die Kinder wieder die Natur kennenlernen sollten und der Zweckverband mit der Einrichtung in Rheinbrohl dahingehend alles richtig mache. Auch der Standort an der Römerwelt und unterhalb der Weinberge sei gut gelegen. „Der Naturkindergarten hier in Rheinbrohl trägt zur Entlastung der Kitalandschaft bei. Und er ist günstiger und ansprechender“, lobt Hallerbach.