Lavendelmarkt in Asbach Pflanzenverkauf und Marktstimmung locken viele Gäste an Creativ Picture 23.06.2026, 10:00 Uhr

i Beim Lavendelmarkt in Asbach dreht sich viel um Blühpflanzen. Heinz-Werner Lamberz

Im nördlichen Kreis Neuwied ist der Lavendelmarkt in Asbach ein Pflanzenmarkt mit Anziehungskraft. Bei herrlichem Wetter gingen auch diesmal viele Pflanzen über den Verkaufstisch.

Viele haben in Asbach und Umgebung auf den Lavendelmarkt gewartet, denn dann gibt es reichlich Blühpflanzen für den Garten und alles, was das Herz begehrt, rund ums Thema „Garten“. In diesem Jahr jährte sich das Lavendelfest zum neunten Mal, und für das kommende Jubiläum ist ein etwas größeres Fest geplant, so Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl bei der Eröffnung am Sonntag.







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