Die Linzer Grünen haben den Pflanzenrückschnitt durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Rheinufer kritisiert. Unsere Zeitung hat bei der Unteren Naturschutzbehörde nachgefragt, auf was bei einer solchen Maßnahme geachtet werden muss.

Der Pflanzenrückschnitt durch das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) am Linzer Rheinufer hat bei den ortsansässigen Grünen kürzlich eine Welle der Empörung ausgelöst. Sie können das in ihren Augen „massive“ Ausmaß der Maßnahme nicht nachvollziehen. Der Vorwurf: Büsche und sehr kleine Bäume seien in den vergangenen Monaten mehrfach bis auf die Grasnarbe zurückgeschnitten worden. Bei einer solchen Herangehensweise habe der Natur- und Artenschutz sowie die Erosionsfestigkeit der Uferböschung am Rhein einen „schweren Stand“.

Auf Hochwassergefahr und Sichtbeeinträchtigung für Schifffahrt wird geachtet

Das WSA Rhein handelt jedoch auf Grundlage eines Unterhaltungsplans für das Gewässer und die Uferbereiche, der mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt ist. Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde erfolgten die Eingriffe in Linz außerhalb der Vegetationsperiode zum Zweck der Verkehrssicherung der Rheinschifffahrt.

Berücksichtigt wurden dabei das Gefahrenpotenzial bei Hochwasser, die mögliche Sichtbeeinträchtigung der Schifffahrt und auch der Natur- und Artenschutz. Beispielsweise sei es grundsätzlich verboten, Gehölze von Anfang März bis Ende September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen oder Röhrichte in dieser Zeit zurückzuschneiden. Für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit könnten in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde jedoch Ausnahmen gelten.

i Mauereidechsen können laut Unterer Naturschutzbehörde von Pflanzenrückschnitten profitieren. Sina Schuldt. picture alliance/dpa/Sina Schuldt

Die Untere Naturschutzbehörde erklärt, dass von Unterhaltungsmaßnahmen an einer Wasserstraße Vögel, Fledermäuse, Fische, Käfer, Libellen, Amphibien und Reptilien betroffen sein können. Für geschützte Arten gelten sogenannte Zugriffsverbote. Die Tiere dürfen dann nicht getötet oder erheblich gestört werden. Auch ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten stünden unter einem besonderen Schutz.

Bei der Durchführung einer Maßnahme seien aber auch hier Ausnahmen möglich. „Bei fachgerechter Durchführung können bestimmte Tierarten wie beispielsweise Flussuferläufer, Flussregenpfeifer, Mauereidechse, Sandregenpfeifer, Waldwasserläufer oder Rotschenkel von den Rückschnitten profitieren, da durch die Maßnahmen die Habitatstrukturen aufgewertet werden können. Die vorgenommenen Rückschnitte dienen also auch dem Artenschutz“, betont die Untere Naturschutzbehörde.