Tour durch Stadtteile Pfingstreiter liefern sich in Neuwied ihr Rennen Jörg Niebergall 26.05.2026, 16:00 Uhr

i Beim Pfingsritt setzte sich Charly Karst (64, von links) auf Frieda gegen Max Söhn (32) auf Paula und Thomas Lehnert (46) auf Tomba durch. Jörg Niebergall

Rituale, Jubel und ein Hauch von Konkurrenz: Der Pfingstritt in Heddesdorf ist jahrhundertealtes Brauchtum und zog jetzt wieder Hunderte Menschen am letzten Kirmestag an. Nach dem Ritt führte es die Reiter unter anderem nach Rommersdorf und Engers.

„Solange ich noch im Sattel sitzen kann, bin ich dabei“, sagt Charly Karst, 64 Jahre alt, nachdem er nun bereits zum sechsten Mal und zum vierten Mal in Folge den Pfingstritt gewonnen hat, der traditionell am letzten Tag der Heddesdorfer Pfingstkirmes stattfindet.







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