MGV Germania blickt voraus Pfingstkirmes zieht Ende Mai Besucher nach Heddesdorf Jörg Niebergall 05.05.2026, 18:00 Uhr

i Der Männergesangsverein lädt an fünf Tagen wieder in den Biergarten der ehemaligen Gaststätte von Maurers Toni an der Dierdorfer Straße in Heddesdorf ein. Jörg Niebergall

Nach dem Hoffest auf dem Hühnerhof Maur steht in Heddesdorf die Pfingstkirmes ins Haus: Ehrenamtliche stemmen Großes, Gäste kommen von weit her. Der MGV Germania bietet Musik und Kulinarisches – und sucht neue Stimmen für die Proben im Gemeindehaus.

Zwei Tage Hoffest auf dem Hühnerhof Maur, da kamen nicht nur die Familie Maur und ihre Mitarbeiter an ihre Grenzen, auch die vielen ehrenamtlichen Helfer des Männergesangsvereins (MGV) Germania Neuwied hatten als Mitveranstalter alle Hände voll zu tun.







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