Bis Dienstag findet in Neuwied-Heddesdorf die Pfingstkirmes statt. Zum Auftakt des Spektakels standen am Freitagvormittag die Kleinen im Mittelpunkt.

Die Pfingstkirmes in Heddesdorf hat am Freitag die ersten Besucher angelockt. Bevor es am Wochenende so richtig losgeht bei dem Volksfest, fand zum Auftakt die traditionelle Kinderrallye auf dem Kirmesgelände statt. Die knapp 100 Jungen und Mädchen der dritten Klassen der Grundschulen vom Heddesdorfer Berg und der Geschwister-Scholl-Grundschule hatten erst einmal knifflige Aufgaben zu lösen.

Wie viele Gondeln hat das Riesenrad?

„Gar nicht so schwer“, waren Luisa Nuss (8) und Milan Kocan (9) von der Grundschule Heddesdorfer Berg einer Meinung. „Es hat sogar richtig Spaß gemacht.“ Die Antworten waren quasi über das gesamte Kirmesgelände „verteilt“. Wie viele Gondeln hat das Riesenrad? Wie viele Personen passen da rein? Wo ist der große Hai zu finden? Wie hoch ist die maximale Flughöhe der Riesenschaukel „Evolution“? Da waren Teamarbeit, Rechenkenntnisse und manchmal auch Allgemeinwissen gefordert.

i Auf den Fahrgeschäften ging es rund. Jörg Niebergall

Dann gab es süße Leckereien, ein Überraschungspaket, freie Fahrt an zwei Fahrgeschäften und für die, die den Fragebogen mit null Fehlern und in möglichst schneller Zeit abgegeben hatten, noch eine Medaille und einen kleinen Siegerpokal.

i Die Jury wertete die Fragebögen aus. Jörg Niebergall

Zwischendurch war Mitmachen angesagt, als Sybille Daumas von der Schlosstanzschule mit kindgerechten aktuellen Hits auf die „Tanzfläche“ im Biergarten bat. Die Jury der Aktionsgemeinschaft mit ihrem Vorsitzenden Markus Preis und weiteren ehrenamtlichen Helfern kümmerte sich derweil um das Auswerten der Fragebögen. Gleich vier Vierer-Teams, die alle Antworten richtig gelöst hatten, schafften es aufs Siegerpodest. Der Jubel kannte keine Grenzen.

i Tanzen mit Sybilla Daumas. Jörg Niebergall

Mit bei der Aktion dabei war auch „Superhelfer-Expertin“ Daniela Köhler vom Deutschen Roten Kreuz. Die engagierte Heddesdorferin kümmerte sich um die kleinen Wehwehchen der Schüler und Schülerinnen und war auch zur Stelle, wenn das Tempo auf den Fahrgeschäften mal für die ein oder andere Übelkeit sorgte.