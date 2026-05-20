Freizeittipps im Kreis Neuwied
Pfingstkirmes, Spektakulum und einiges mehr stehen an
Am Pfingstwochenende finden gleich mehrere Kirmessen im Kreis Neuwied statt. Allen voran: die Heddesdorfer Pfingstkirmes. Der Au
Am Pfingstwochenende finden gleich mehrere Kirmessen im Kreis Neuwied statt. Allen voran: die Heddesdorfer Pfingstkirmes. Der Aufbau läuft seit Tagen.
Jörg Niebergall

Der Kreis Neuwied bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, Führungen, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das lange Pfingstwochenende zusammen.

Lesezeit 3 Minuten
Für das lange Pfingstwochenende sind sommerliche Temperaturen und viel Sonne vorhergesagt. Beste Voraussetzungen, um etwas zu unternehmen. Was im Kreis an diesem Wochenende so ansteht, haben wir zusammengefasst.

Was am Freitag, 22. Mai, ansteht

  • Die Heddesdorfer Pfingstkirmes ist das größte Volksfest am Mittelrhein – und sie feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen.

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Kreis NeuwiedFreizeit

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