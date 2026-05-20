Der Kreis Neuwied bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, Führungen, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das lange Pfingstwochenende zusammen.

Was am Freitag, 22. Mai, ansteht

Die Heddesdorfer Pfingstkirmes ist das größte Volksfest am Mittelrhein – und sie feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen.

Für das lange Pfingstwochenende sind sommerliche Temperaturen und viel Sonne vorhergesagt. Beste Voraussetzungen, um etwas zu unternehmen. Was im Kreis an diesem Wochenende so ansteht, haben wir zusammengefasst.