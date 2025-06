Die Pfingstkirmes in Ohlenberg hat am Samstag zur 1980er-Jahre-Party eingeladen. Am Sonntag fand dann der traditionelle Königszug statt. König Paul Ahlhäuser und Königin Lena Schlochtermeier präsentierten sich den Feiernden.

Wie schon in den Jahren zuvor hatten die Ohlenberger Bürger und Junggesellen mit den Kapriolen des Wetters zu kämpfen. Dennoch blieb der Himmel gnädig und brachte wenig Wasser von oben. Gut behütet im Kirmeszelt auf dem Mehrgenerationen-Platz, startete der Junggesellenverein und Bürgerverein Kasbach-Ohlenberg in die Pfingstkirmes mit der Meisterschaft im Fahnenschwenken. Sieger und somit Bundesmeister aller Klassen wurde Leon Zimmermann aus Ohlenberg. Siebengebirgsmeister wurde der Unkeler Christian Füllenbach. Am Samstagabend gab es etwas auf die Ohren: Die Band „Sky-Dynamo“ spielte die Musik der 1980er-Jahre, die bis in die Nacht die Gäste begeisterte. Der Sonntag stand dann im Zeichen des Königspaares, nach dem Festhochamt genossen König Paul Ahlhäuser und Königin Lena Schlochtermeier, das Defilier vor dem Wohnhaus und im anschließenden Königszug. Am Pfingstmontag kamen die Familien auf ihre Kosten, rund 400 Gäste genossen Spiele, Kaffee und Kuchen.