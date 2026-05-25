Junggesellen bieten Programm
Pfingstkirmes Ohlenberg: Fahnenschwenken und Feierlaune
Fahnenschwenken gehört bei der Pfingstkirmes in Ohlenberg traditionell zum Programm.
Fahnenschwenken gehört bei der Pfingstkirmes in Ohlenberg traditionell zum Programm.
Heinz-Werner Lamberz

Drei Tage tolles Programm boten die Ohlenberger Junggesellen bei der Pfingstkirmes in Ohlenberg. Neben dem Königszug von König Leon Zimmermann und Königin Hanna Pasternak, gehörten die Party am Samstag und das traditionelle Fahnenschwenken dazu.

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Die Ohlenberger Junggesellen hatten mit der diesjährigen Pfingstkirmes wettermäßig einen Hauptgewinn erzielt. Schon der Samstagabend mit der Party im großen Festzelt auf dem Mehrgenerationen-Platz, bei dem die Band „Pink Panta“ mit Hits der vergangenen Jahrzehnte aufspielte, herrschte ausgedehnte Feierlaune.

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