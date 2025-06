Pfingstkirmes in Siebenmorgen: Partylaune im Festzelt

Am Pfingstwochenende hat die Kirmesgesellschaft Donau-Blau Siebenmorgen zu ihrer zweitägigen Veranstaltung eingeladen. Der Zuspruch war groß.

Sie sind wieder da – und wie. Auch im zweiten Jahr der wieder ins Leben gerufenen Siebenmorgener Pfingstkirmes konnten sich die Macher von der Kirmesgesellschaft Donau-Blau (Foto) über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Bei den beiden Abendveranstaltungen waren Festzelt und auch das Drumherum gut besucht, die Stimmung bei der Kirmesparty mit DJ Tim (Samstag) und bei der Kirmesparty am Sonntag (mit DJ Michelangelo) bestens. Ob aus Siebenmorgen selbst, oder den benachbarten Gemeinden, alle wollten dabei sein. Aber auch das übrige Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Ökumenischer Gottesdienst in der Quirinus-Kapelle mit anschließender Prozession zum Kirmesplatz, der traditionelle Frühschoppen Kinderschminken, ein Spielmobil für den Nachwuchs, Hüpfburgen für große und kleine Gäste, der Auftritt von Zauberer Matthias mit seinen Ballontieren. Die nächste Pfingstkirmes in Siebenmorgen kann kommen, die KG Donau-Blau freut sich schon.