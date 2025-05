Nach der Oster- ist vor der Pfingstkirmes: Auf der Heddesdorfer Kirmeswiese steht die nächste Großveranstaltung an. Vom 6. bis 10. Juni findet hier das größte Volksfest seiner Art am Mittelrhein statt.

Gefühlt sind gerade erst die Fahrgeschäfte der Osterkirmes wirklich abgebaut, da beginnen schon die Vorbereitungen für die Pfingstkirmes. Auf der Heddesdorfer Kirmeswiese steht die nächste Großveranstaltung an, die wieder Tausende Besucherinnen und Besucher von nah und fern anlocken will. Das Volksfest findet in diesem Jahr von Freitag, 6., bis Dienstag, 10. Juni, in Neuwied statt.

Bei der traditionellen Pfingstkirmes, die im nächsten Jahr bereits ihr 150-jähriges Bestehen feiert, handelt es sich um das größte Volksfest seiner Art am Mittelrhein, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Fünf Tage lang gibt es hier ein abwechslungsreiches Programm. Fahrgeschäfte gibt es ebenso wie Laufgeschäfte, die die eigene Balance und Orientierungsfähigkeit auf die Probe stellen. Wer es ruhiger mag, kann vom Riesenrad aus die Aussicht auf den Trubel unten auf der Kirmeswiese und über die ganze Stadt genießen.

i Break Dancer Marcus Preis

Der Startschuss zum bunten Kirmestreiben fällt am Freitag, 6. Juni, um 15 Uhr. Anschließend können sich die Gäste bis 24 Uhr auf der Kirmeswiese vergnügen. Am Samstag, 7. Juni, geht es bereits um 13 Uhr los, am Pfingstsonntag, 8. Juni, noch einmal zwei Stunden früher um 11 Uhr – jeweils bis 24 Uhr. Am Pfingstmontag, 9. Juni, schlägt das Herz aller Kirmesfreunde von 11 bis 22 Uhr höher, und wer sich am Dienstag noch einmal ins Getümmel des Volksfestes stürzen möchte, hat von 13 bis 22 Uhr die Gelegenheit dazu.

Ein zentraler Bestandteil des Neuwieder Kirmeswochenendes ist wieder das Rahmenprogramm, das an mehreren Tagen ansteht. Am Samstag stehen die offizielle Eröffnung, der Kirmesumzug durch Heddesdorf und am Abend das große Höhenfeuerwerk auf dem Programm. Am Dienstag findet dann der traditionelle Pfingstritt in Heddesdorf statt, bei dem die Pfingstreiter hoch zu Ross zum Wettrennen gegeneinander antreten. Zudem bekommen alle Interessierten die Möglichkeit, bei der „Backstage-Tour“ einmal hinter die Kulissen eines großen Rummelplatzes zu blicken. Die genauen Daten werden noch bekannt gegeben, heißt es auf der Webseite der Stadt.

Der Dienstag ist für die Familien

Am Dienstag ist wie gewohnt Familientag. Der Vormittag steht im Zeichen der Inklusion – hier werden die Lichter und die Musik heruntergedreht, um Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen ein reizarmes und dadurch angenehmes Kirmeserlebnis zu ermöglichen.

Auf der Seite www.kirmes-in-deutschland.de, die einen Überblick über Feste und Märkte im ganzen Land gibt, heißt es, dass zur Heddesdorfer Pfingstkirmes auf dem 15.000 Quadratmeter großen Kirmesplatz etwa 85 Schaustellerbetriebe und 20 Markthändler für fünf Tage ihre Fahrgeschäfte, Vergnügungsbuden und Imbissstände aufbauen. Jährlich gebe es mehr als 400 Bewerbungen für die Standplätze.