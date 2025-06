Pfingstgottesdienst in Raubach unter freiem Himmel

Am Pfingstmontag sind gläubige Christen zum ökumenischen Regionalgottesdienst nach Raubach gekommen. Dort bekamen sie musikalisch einiges geboten.

Ökumenischer Open-Air-Gottesdienst mitten im Ort, das lockte am Pfingstmontag gleich Hunderte von Gläubigen in die Raubacher Dorfmitte. Sarah Busch (evangelische Ehrenamtskoordinatorin aus Anhausen), Norbert Hendricks (katholischer Diakon aus Großmaischeid) und Christoph Nüllmeier (evangelische Kirche Puderbach) hatten die Messe zelebriert, ein eigens hierfür gegründeter ökumenischer Projektchor unter der Federführung von Bernhard Bätzing und eine große Anzahl von Posaunenbläsern aus der Region (unter der Federführung des Urbacher Chorleiters Eckhard Schneider) hatten das kirchliche Event musikalisch begleitet. Beteiligt am Gottesdienst waren die evangelischen Kirchengemeinden Anhausen, Dierdorf, Großmaischeid, Isenburg, Puderbach und Urbach-Raubach. Da auch das Wetter mitspielte, freuten sich nach der Veranstaltung alle über ein gemeinsames leckeres Mittagessen unter freiem Himmel.