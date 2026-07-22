Bahntrasse durch Linz Pfeiler der Linzhausenbrücke werden entfernt Daniel Dresen 22.07.2026, 19:00 Uhr

i Die Pfeiler der Linzhausenbrücke aus dem Baujahr 1890 sind am Mittwoch in Linz von einem riesigen Kran demontiert worden. Heinz-Werner Lamberz

Nachdem der mehr als 100 Tonnen schwere Überbau der Linzhausenbrücke in Linz demontiert wurde, sind am Mittwoch die Brückenpfeiler von der beauftragten Fachfirma in Angriff genommen worden.

Unterhalb von Burg Ockenfels sind am Mittwoch die Pfeiler der maroden Linzhausenbrücke mit einem Kran abgebaut worden. Die tonnenschweren Pfeiler waren zuvor mit einer Säge von ihrem Fundament getrennt worden. Die Fußgängerbrücke zwischen dem Linzer Stadtteil Linzhausen und der Nachbargemeinde Ockenfels aus dem Baujahr 1890 ist damit endgültig Geschichte.







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