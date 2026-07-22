Nachdem der mehr als 100 Tonnen schwere Überbau der Linzhausenbrücke in Linz demontiert wurde, sind am Mittwoch die Brückenpfeiler von der beauftragten Fachfirma in Angriff genommen worden.
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Unterhalb von Burg Ockenfels sind am Mittwoch die Pfeiler der maroden Linzhausenbrücke mit einem Kran abgebaut worden. Die tonnenschweren Pfeiler waren zuvor mit einer Säge von ihrem Fundament getrennt worden. Die Fußgängerbrücke zwischen dem Linzer Stadtteil Linzhausen und der Nachbargemeinde Ockenfels aus dem Baujahr 1890 ist damit endgültig Geschichte.