Seelsorge rund um Asbach
Pfarrer Mikrut: Moderator des kirchlichen Wandels
Den Glauben weitergeben, die frohe Botschaft verkünden und Menschen in allen Lebenslagen begleiten: Das will Pfarrer Johannes Mi
Den Glauben weitergeben, die frohe Botschaft verkünden und Menschen in allen Lebenslagen begleiten: Das will Pfarrer Johannes Mikrut in und um Asbach.
Michael Möhlenhof

Seit einem Jahr leitet Johannes Mikrut die Pastorale Einheit Asbach, Eitorf und Windeck. Ein Gespräch über seine polnische Heimat, sein neues Zuhause in Deutschland und seine Aufgabe als Seelsorger.

Lesezeit 2 Minuten
Wer Pfarrer Johannes Mikrut begegnet, erlebt einen Seelsorger, der offen auf Menschen zugeht, aufmerksam zuhört und dabei seinen Humor nicht verliert. Seit September 2025 leitet er die Pastorale Einheit Asbach, Eitorf und Windeck. Nach einem Jahr lohnt sich der Blick auf einen Priester, der den Wandel der Kirche aktiv mitgestaltet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren