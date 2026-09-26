Seit einem Jahr leitet Johannes Mikrut die Pastorale Einheit Asbach, Eitorf und Windeck. Ein Gespräch über seine polnische Heimat, sein neues Zuhause in Deutschland und seine Aufgabe als Seelsorger.
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Wer Pfarrer Johannes Mikrut begegnet, erlebt einen Seelsorger, der offen auf Menschen zugeht, aufmerksam zuhört und dabei seinen Humor nicht verliert. Seit September 2025 leitet er die Pastorale Einheit Asbach, Eitorf und Windeck. Nach einem Jahr lohnt sich der Blick auf einen Priester, der den Wandel der Kirche aktiv mitgestaltet.