Seelsorge rund um Asbach Pfarrer Mikrut: Moderator des kirchlichen Wandels Michael Möhlenhof 26.09.2026, 08:00 Uhr

i Den Glauben weitergeben, die frohe Botschaft verkünden und Menschen in allen Lebenslagen begleiten: Das will Pfarrer Johannes Mikrut in und um Asbach. Michael Möhlenhof

Seit einem Jahr leitet Johannes Mikrut die Pastorale Einheit Asbach, Eitorf und Windeck. Ein Gespräch über seine polnische Heimat, sein neues Zuhause in Deutschland und seine Aufgabe als Seelsorger.

Wer Pfarrer Johannes Mikrut begegnet, erlebt einen Seelsorger, der offen auf Menschen zugeht, aufmerksam zuhört und dabei seinen Humor nicht verliert. Seit September 2025 leitet er die Pastorale Einheit Asbach, Eitorf und Windeck. Nach einem Jahr lohnt sich der Blick auf einen Priester, der den Wandel der Kirche aktiv mitgestaltet.







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