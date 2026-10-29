Lesung in Neustadt Peter Prange begeistert zum Finale der Literaturtage Julia Hilgeroth-Buchner 29.10.2026, 16:00 Uhr

i Beim Signieren nach der Lesung unterhielt sich Bestsellerautor Peter Prange gern noch ein wenig mit den Besuchern. Julia Hilgeroth-Buchner

Bestsellerautor Peter Prange begeisterte das Publikum zum Abschluss der Westerwälder Literaturtage. In Neustadt erlebten die Zuhörer einen Abend, der Geschichte lebendig macht und lange nachhallt.

Es ist 18.50 Uhr. Lebhaftes Geplauder erfüllt den gut gefüllten Saal des Bürgerhauses in Neustadt, kühle Getränke machen die Runde. Das Publikum freut sich auf die Lesung, die ein Jahr voller hochkarätiger Literaturveranstaltungen im Westerwald abschließt und deshalb mit besonderer Spannung erwartet wird.







Artikel teilen

Artikel teilen