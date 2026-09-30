Am Rhein fahren kaum noch Fähren, die Personenschifffahrt ist quasi eingestellt. Nur zwischen Linz und Kripp pendelt noch eine der wenigen Fähren, um den Betrieb immerhin für Pkw aufrechtzuerhalten. Es droht ein hoher wirtschaftlicher Schaden.
Lesezeit 2 Minuten
Der Sommer ist vorbei, doch die Niedrigpegel am Rhein bleiben. In Neuwied liegt der aktuellste Messwert (Stand 30. September, 10 Uhr) bei -35 Zentimetern. Die andauernde Dürre hat Folgen, insbesondere für die Schifffahrt und Personenfähren in der Region.