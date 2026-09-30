Neuer Tiefstand in Neuwied Personenschifffahrt am Rhein quasi eingestellt Michael Illjes 30.09.2026, 19:00 Uhr

i Nach wie vor pendelt die Fähre zwischen Linz und Kripp, weil der Betreiber die jüngste Niedrigwasserphase nutze, um auf Höhe des Linzer Anlegers den Fährweg auszubaggern. Heinz-Werner Lamberz

Am Rhein fahren kaum noch Fähren, die Personenschifffahrt ist quasi eingestellt. Nur zwischen Linz und Kripp pendelt noch eine der wenigen Fähren, um den Betrieb immerhin für Pkw aufrechtzuerhalten. Es droht ein hoher wirtschaftlicher Schaden.

Der Sommer ist vorbei, doch die Niedrigpegel am Rhein bleiben. In Neuwied liegt der aktuellste Messwert (Stand 30. September, 10 Uhr) bei -35 Zentimetern. Die andauernde Dürre hat Folgen, insbesondere für die Schifffahrt und Personenfähren in der Region.







Artikel teilen

Artikel teilen