Heißhunger, fehlendes Wissen oder Zeitmangel: Das sind die Gründe, die Personaltrainerin Jacqueline Hoppen aus Dierdorf in einer subjektiven kleinen Umfrage ermittelt hat, warum die Ernährung nicht gesund ausfällt. Eine gesunde Ernährung sieht Hoppen als wichtigen Teil einer ganzheitlichen Strategie an, sich selbst gut zu fühlen. Selbstfürsorge hält sie hier für einen entscheidenden Ansatz. Nun hat sie sich einen Wunsch erfüllt und ihr erstes Kochbuch veröffentlicht, bei dem ihr eine Freundin sehr geholfen habe.

„Es war schon immer ein Traum, ein Kochbuch zu schreiben“, so Hoppen. Bereits, als sie ein Kind war, habe sie zusammen mit ihrer Oma gekocht. Es hat sich nach und nach ein Interesse für gesunde Ernährung verankert. Als sich die Personaltrainerin zudem auch mehr in die Ernährungscoaching- und ganzheitliche Richtung entwickelte, wollte sie nicht bloß immer nur einzelne Gerichte empfehlen, sondern diese gebündelt in einem Buch zusammenfassen. „Ich bin kein Fan von Diäten, sondern von einer ganzheitlichen Ernährungsumstellung“, betont Hoppen.

Möhreneintopf oder Birnencrumble

In ihrem Buch sind ihre unterschiedlichen Gerichte in die Kategorien Frühstück, Hauptgerichte, Suppen oder auch Rohkostsalate eingeteilt. Zu den Frühstücksrezepten zählt beispielsweise der Birnencrumble, zu den Hauptgerichten etwa ein Möhreneintopf oder die Kürbislasagne, zu den Rohkostsalaten der Rotkohlsalat mit Orangen und Datteln. Das Buch ist laut Hoppen auch für Veganer nutzbar.

i Jacqueline Hoppen aus Dierdorf hat viele ihrer gesunden Rezepte in einem Kochbuch niedergeschrieben. Lars Tenorth

Für Hoppen ist die Ernährung ein wichtiger Baustein beim Thema Gesundheit. Ein wichtiger Punkt ist für sie hier auch die Selbstfürsorge: „Meine Vision ist, den Menschen die Selbstfürsorge in allen Lebensbereichen näherzubringen. Am meisten hapert es, für sich selbst einzustehen“, schildert sie ihre Erfahrungswerte. Selbstfürsorge heißt für sie, das zu tun, was ihr guttut und sie gut fühlen lässt. In ihrem Buch findet sich eine Formel, die verschiedene Aspekte hervorhebt: „GLÜCK“. G steht für ganzheitliche Gesundheit, L für Lebensmittel, Ü für Überzeugungen, C für Cardio und K für Krafttraining.

Kleine Schritte als Erfolg anerkennen

Um ein Gesundheitsbewusstsein in Bezug auf die Ernährung im Alltag einkehren zu lassen, empfiehlt sie, schon kleine Schritte als Erfolg anzuerkennen und sich in Geduld zu üben. Für sie ist ein Hebel die Essensvorbereitung und -planung, sodass ohne viel Aufwand und nach anstrengenden Tagen schnell etwas auf dem Tisch steht. Generell legt sie ans Herz, selbst zu kochen. Beim Einkaufen sollte bei nicht natürlichen Produkten laut Hoppen besonders auf die Kalorien, aber auch auf die Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Fette und Proteine) und die Zusatzstoffe geachtet werden. Sie hält eine ausgewogene und gesunde Ernährung für wichtig. Hier kann ihr neues Kochbuch helfen.

Weitere Infos finden sich unter www.jhoppen.de