Nahversorgung im Kreis Neuwied Penny-Markt-Baustelle in Buchholz liegt im Zeitplan Daniel Dresen 19.10.2026, 10:00 Uhr

i Im Frühjahr oder Sommer 2027 soll der Penny-Markt in Buchholz eröffnen. Es wird die sechste Filiale des Discounters im Kreis Neuwied. Noch ist es eine Baustelle. Miriam Bülow/Penny-Markt GmbH. Miriam Bülow/Penny Markt GmbH

Der Discounter Penny-Markt ist auf Expansionskurs – auch im Kreis Neuwied. In der Ortsgemeinde Buchholz soll im kommenden Jahr die nächste Filiale öffnen. Für die bestehende Filiale in Neuwied-Irlich sucht das Unternehmen einen neuen Standort.

In der Nachbarschaft des Rewe-Markts entsteht derzeit ein weiteres Nahversorgungsangebot in der Ortsgemeinde Buchholz. Der Discounter Penny-Markt, der zur Rewe-Gruppe mit Sitz in Köln gehört, möchte im Jahr 2027 seine sechste Filiale im Kreis Neuwied eröffnen.







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