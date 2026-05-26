Fläche für Baustelle benötigt
Pendlerparkplatz in Bad Honnef ist teilweise gesperrt
Es wird enger: Viele Parkplätze an der Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef fallen durch die Bahnbaumaßnahmen weg.
Es wird enger: Viele Parkplätze an der Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef fallen durch die Bahnbaumaßnahmen weg.
Andreas Winkelmann

Vor dem Bau des neuen Mobilitätsknotens werden in Bad Honnef jetzt erste Parkflächen gesperrt, was zu Einschränkungen für Pendler auch aus dem Kreis Neuwied führt. Der Straßenbahnverkehr hingegen läuft planmäßig.

Lesezeit 1 Minute
Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des neuen Mobilitätsknotens in Bad Honnef kommt es bereits seit diesem Dienstag, 26. Mai, zu ersten Einschränkungen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 66.

Parkplatz wird zum Teil für Bauarbeiten gebraucht

Für die anstehenden Bauarbeiten werden Teilflächen des Parkplatzes benötigt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGeneralsanierung Bahn

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren