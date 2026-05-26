Vor dem Bau des neuen Mobilitätsknotens werden in Bad Honnef jetzt erste Parkflächen gesperrt, was zu Einschränkungen für Pendler auch aus dem Kreis Neuwied führt. Der Straßenbahnverkehr hingegen läuft planmäßig.
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Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des neuen Mobilitätsknotens in Bad Honnef kommt es bereits seit diesem Dienstag, 26. Mai, zu ersten Einschränkungen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 66.
Parkplatz wird zum Teil für Bauarbeiten gebraucht
Für die anstehenden Bauarbeiten werden Teilflächen des Parkplatzes benötigt.