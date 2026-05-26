Fläche für Baustelle benötigt Pendlerparkplatz in Bad Honnef ist teilweise gesperrt Andreas Winkelmann 26.05.2026, 18:30 Uhr

i Es wird enger: Viele Parkplätze an der Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef fallen durch die Bahnbaumaßnahmen weg. Andreas Winkelmann

Vor dem Bau des neuen Mobilitätsknotens werden in Bad Honnef jetzt erste Parkflächen gesperrt, was zu Einschränkungen für Pendler auch aus dem Kreis Neuwied führt. Der Straßenbahnverkehr hingegen läuft planmäßig.

Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des neuen Mobilitätsknotens in Bad Honnef kommt es bereits seit diesem Dienstag, 26. Mai, zu ersten Einschränkungen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 66. Parkplatz wird zum Teil für Bauarbeiten gebraucht Für die anstehenden Bauarbeiten werden Teilflächen des Parkplatzes benötigt.







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