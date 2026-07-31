Schifffahrt ist eingeschränkt
Pegelstände am Rhein nahe Neuwied kratzen am Rekordtief
Damit die Rheinfähre zwischen Linz und Kripp auch bei Niedrigwasser fahren kann, haben die Betreiber das Ende der Fahrrinne weit
Damit die Rheinfähre zwischen Linz und Kripp auch bei Niedrigwasser fahren kann, haben die Betreiber das Ende der Fahrrinne weiter ausgebaggert.
Hilmar Syllwasschy

Das Niedrigwasser am Rhein erreicht Rekordwerte. Das trifft auch die Binnenschiffer. Während die Autofähren Linz-Kripp und Bad Breisig–Bad Hönningen noch fahren, kommen die Güter- und Linienschifffahrt wie etwa die KD ins Rudern. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Niedrigwasser des Rheins ist weithin sichtbar. Es sind kaum noch Schiffe unterwegs und lange vom Wasser Verborgenes taucht wieder auf. Am Neuwieder Pegel werden schon seit Dienstag nur Pegelstände in Minuszahlen gemessen. Nachdem die Bundesanstalt für Gewässerkunde zunächst neue Rekordwerte vorhergesagt hatte, wurde der Tiefststand vorerst am Freitagmorgen erreicht: Die schifffahrtsrelevanten Pegel in Andernach (25 Zentimeter) und Oberwinter ...
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