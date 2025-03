Patrick Rudolph möchte das Ehrenamt entlasten﻿

Patrick Rudolph reichte seine Bewerbung für das Puderbacher VG-Bürgermeisteramt als letzter Kandidat ein. Nun tritt er um die Nachfolge von Volker Mendel gegen Alexander Mohr, Sven Schür und Herward Geimer an. Die Wahl ist am 6. April, eine mögliche Stichwahl findet am 27. April statt. Im Interview spricht er etwa über seine Beweggründe für die Kandidatur, den Rechtsruck, seine Idee für das Ehrenamt und über Kitas und Grundschulen.

Sie haben Ihre Bewerbung als letzter Kandidat eingereicht, treten gegen Herward Geimer, Sven Schür und Alexander Mohr an. Warum kandidieren Sie schlussendlich?

Zunächst stand ja lange die Kandidatur von Diethelm Stein im Raum. Nach meinem Eindruck hatte er in allen Fraktionen im Verbandsgemeinderat einen großen Rückhalt. Ich finde es daher sehr schade, dass er doch nicht kandidiert. Nach der Entscheidung von Diethelm Stein gab es verschiedene Gespräche unter den kommunalpolitischen Akteuren: Welche Kandidaten verbleiben? Bringen diese die Kompetenzen mit, um die Herausforderungen zu meistern, die im Puderbacher Land in den nächsten Jahren anstehen? Oder braucht es eine weitere Alternative? Im Zuge dieser Gespräche ergab sich irgendwann die Frage, ob ich mir eine Kandidatur vorstellen könnte. Dazu habe ich mich dann intensiv mit CDU, SPD und Grünen ausgetauscht, die ja – anders als die FWG – keinen eigenen Bewerber ins Rennen schicken. Außerdem haben wir uns zu Hause umfassende Gedanken gemacht, ob und wie ein Amt als Bürgermeister und die Familie zu vereinbaren sind. Da meine Lebenspartnerin kommunale Forstbeamtin ist, war zudem wichtig zu klären, ob dies einer Übernahme des Bürgermeisteramts entgegensteht. Nachdem wir von der Kommunalaufsicht zu dieser Frage grünes Licht bekommen hatten, stand fest: Ich werfe meinen Hut in den Ring und bin überzeugt, das Puderbacher Land mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen weiter voranbringen zu können.

Warum treten Sie auch als parteiloser Kandidat an? Beispielsweise saßen Sie vor der Kommunalwahl im Jahr 2024 als Mitglied der Grünen im Puderbacher Ortsgemeinderat.

Aus meiner Sicht spielt Parteipolitik in Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden kaum eine Rolle. Alle haben ein Interesse daran, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Meist ist man sich über die Ziele einig, diskutiert aber über den besten Weg dorthin. In der Ortsgemeinde Puderbach bin ich deswegen schon bei der Kommunalwahl 2024 mit einer unabhängigen Liste angetreten. Als möglicher Bürgermeister ist mir diese Unabhängigkeit noch einmal wichtiger: Denn hier geht es darum, mit allen kommunalpolitischen Akteuren gemeinsam gute Lösungen zu finden. Und auch in Neuwied und Mainz die Interessen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden möglichst umfassend zur Geltung zu bringen, unabhängig davon, wer dort gerade am Ruder ist.

Beruflich arbeiten Sie bei der Entwicklungsbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Welche beruflichen Kompetenzen bringen Sie Ihrer Meinung nach für den Job als Puderbacher VG-Bürgermeister mit?

Zum einen bringe ich die notwendige Fachkompetenz in relevanten Rechtsbereichen wie etwa der Haushaltsgesetzgebung mit. Darüber hinaus bin ich seit knapp 15 Jahren in Positionen mit Führungsverantwortung. Hier habe ich viel Erfahrung darin gesammelt, ein gutes Vertrauensverhältnis mit Mitarbeitenden aufzubauen und zielorientiert zusammenzuarbeiten. Das hilft sicherlich auch in der Verbandsgemeinde, wo es nach meiner Wahrnehmung viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, denen wirklich daran gelegen ist, einen guten Job für die Menschen im Puderbacher Land zu machen. Der dritte Punkt ist mein Verhandlungsgeschick. Denn ich finde es wichtig, dass ein Bürgermeister nicht nur für die Verbandsgemeinde, sondern auch für die Ortsgemeinden gut verhandelt mit der Kommunalaufsicht, mit Fördergebern und dem Land. Und der vierte Punkt ist die ehrenamtliche Erfahrung, die ich beispielsweise aus dem Katastrophenschutz mitbringe. Ehrenamtler möchte ich als Bürgermeister gut unterstützen und mitnehmen. Das ist einfach unglaublich wichtig, was da alles geleistet und abgedeckt wird.

Gibt es eine besondere Idee, die Sie für das Ehrenamt haben?

Wichtig ist mir zum einen, dass das Ehrenamt wertgeschätzt wird. Und dass diese Wertschätzung auch praktisch zum Ausdruck kommt, zum Beispiel durch eine weiterhin gute Ausstattung von Feuerwehr und First Respondern. Für Ehrenamtliche in Vereinen kann ich mir zum anderen vorstellen, eine Servicestelle einzurichten. Diese könnte bestimmte Verwaltungsaufgaben übernehmen, die in allen Vereinen anfallen, und Ehrenamtliche so entlasten. Die Trainerin in einem Sportverein hätte so zum Beispiel mehr Zeit für Trainingseinheiten, da sie nicht nebenher noch die Buchhaltung machen müsste. Wichtig wäre natürlich zu besprechen, wie die Servicestelle langfristig finanziert werden kann.

Wie sehen Sie grundsätzlich die Finanzsituation in der VG Puderbach?

Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Zum Teil gelingt es den Kommunen im Puderbacher Land nicht, ihren Pflichtaufgaben nachzukommen, ohne neue Schulden aufzunehmen. Laut Gemeinde- und Städtebund decken die Kommunen ein Viertel der staatlichen Aufgaben ab, erhalten aber nur ein Siebtel der Einnahmen. An dieses Missverhältnis müssen wir ran, dafür werde ich mich als Bürgermeister zusammen mit anderen betroffenen Kommunen einsetzen. Gleichzeitig müssen wir hier vor Ort schauen, wie wir effizienter werden können. Dabei wird mir meine Erfahrung aus der Leitung eines Projekts in der KfW zugutekommen, bei dem es darum ging, unser internes Steuerungssystem zu analysieren und dann konsequent zu entscheiden, wie wir leistungsfähiger werden können.

Für wie wichtig halten Sie den regelmäßigen Austausch mit den Ortsgemeinden?

Für sehr wichtig. Denn der Bürgermeister der Verbandsgemeinde muss auch die Ortsgemeinden unterstützen, wo es nur geht. Mein Eindruck ist: Die Ortsbürgermeisterin und die Ortsbürgermeister in der VG wollen wirklich gestalten und Dinge voranbringen. Das ist eine super Voraussetzung, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ein Anliegen ist mir zudem, dass die Ortsgemeinden ebenso wie ehrenamtliche Initiativen untereinander im Austausch sind, damit für gute Ideen nicht an einer Gemeindegrenze Schluss ist.

Ein anderes Thema: Wie bewerten Sie den aktuellen Stand rund um Kitas und Grundschulen in der VG Puderbach?

Aktuell steht noch die Erweiterung der Kitas in Steimel und Urbach für die Ganztagsbetreuung an. Baulich sind wir ansonsten auf einem guten Stand, soweit ich weiß. Nun gilt es, die Unterhaltung im Blick zu behalten. Zudem ergeben sich immer wieder neue Anforderungen, auf die wir reagieren müssen. So gibt es ab Mitte 2026 etwa einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung auch für Kinder im Grundschulalter.

Was steht beim Punkt Klimaschutz an?

Zum einen die Umsetzung des gerade vorgestellten Hochwasser- und Sturzflutenkonzepts. Dieses zeigt viele sinnvolle Maßnahmen auf, die wir nun zügig umsetzen müssen. Die geschätzten Kosten dafür mögen mit 20 Millionen Euro zwar zunächst hoch erscheinen, werden aber zu mindestens 60 Prozent gefördert. Wenn wir jetzt nicht handeln, würde es im Ereignisfall zudem deutlich teurer. Zum anderen steht die kommunale Wärmeplanung an. Chancen für die Kommunen können sich außerdem aus der Nachfrage nach erneuerbaren Energien ergeben. In diese Richtung gibt es aktuell ja zum Beispiel Überlegungen im Kirchspiel Urbach und der Ortsgemeinde Niederwambach. Da kann die Verwaltung unterstützen, gute Entscheidungen zu treffen.

Noch zwei Fragen: Wie wollen Sie den Austausch mit den Bürgern angehen, wenn Sie zum VG-Bürgermeister gewählt werden sollten?

Ich finde, dass Volker Mendel dies sehr gut gelungen ist. Er war und ist auf vielen Gemeinderatssitzungen und Veranstaltungen präsent und auch ansonsten für Anliegen immer ansprechbar. Als Bürger fühlt man sich von ihm ernst genommen. Das möchte ich gerne fortführen. Darüber hinaus möchte ich für bestimmte Themen Bürgerversammlungen oder Onlineveranstaltungen anbieten, um insbesondere schwierige Entscheidungen noch besser zu erklären und für diese mehr Akzeptanz zu schaffen.

Wie sehen Sie das Thema Rechtsruck in der VG Puderbach?

Im Puderbacher Land ist das Thema spätestens durch die Europawahl richtig angekommen. Ein Grund dafür – wenn auch nicht der einzige – scheint mir zu sein, dass die Menschen zum Teil das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz des Staates verloren haben. Da müssen und können wir ansetzen: Die Menschen müssen das Vertrauen haben, dass der Staat Herausforderungen, die sich stellen, wirksam begegnet. Im Hinblick auf die VG Puderbach sind wir da wieder beim Thema Finanzausstattung: Wir müssen hier vor Ort den finanziellen Handlungsspielraum haben, wirklich zu gestalten und nicht nur Vorgaben von anderen Stellen abzuarbeiten. Eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen ist in diesem Sinne eine echte Investition in den Fortbestand unserer Demokratie.

Näheres zur Person

Patrick Rudolph ist 44 Jahre alt und lebt mit seiner Lebensgefährtin und drei Söhnen in Puderbach. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und öffentliches Gesundheitswesen und promovierte in Volkswirtschaftslehre. Aktuell ist er Abteilungsdirektor in der Kreditanstalt für Wiederaufbau. In die Kommunalpolitik ist Patrick Rudolph 2019 eingestiegen, als Gemeinderatsmitglied in Puderbach sowie als Mitglied der Ausschüsse für Brand- und Katastrophenschutz auf VG- und Kreisebene. Im Katastrophenschutz hat er als Führungskraft ehrenamtliche Erfahrung gesammelt. In seiner Freizeit geht er unter anderem gern im Wald spazieren. Weitere Infos zum Kandidaten gibt’s unter www.patrick-rudolph.org