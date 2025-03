Partystimmung bei Premiere im Schlosstheater Neuwied

Eine Schulband, zum Klassentreffen wiedervereinigt, Schicksalsschläge eines Wirts, die Schauspielerin Luisa Wöllisch und Hits zum Mitsingen: Diese Mischung begeisterte das Publikum bei der Premiere von „Bed of Roses“ im Schlosstheater in Neuwied.

Klassentreffen haben ihre eigene Dynamik. Manch einer hofft, Dinge klären zu können, die bei vergangenen Begegnungen unklar geblieben sind. Und jeder wünscht sich – zumindest insgeheim – im Vergleich mit den früheren Mitschülern nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Im Mittelpunkt des Stückes „Bed of Roses“ steht ein Klassentreffen, bei dem sich die frühere Schülerband „Sunrise Down“ nach 20 Jahren wiedertrifft. Sänger und Gitarrist Mike (Alexander Martin) ist der Musik treu geblieben, hält sich aktuell aber mit Auftritten bei Veranstaltungen von Provinzunternehmen über Wasser. Das Leben seines früheren Schwarms Tine (Nadine Aßmann) ist vor allem durch ihre beiden Kinder geprägt – die Ehe scheint nach einigen Jahren nicht mehr wirklich glücklich zu sein. Und dann gehören zur Band noch Bassist Falco (Oliver Polenz), der auf den Rollstuhl angewiesen ist, sowie Kloppi (Joseph Reichelt), der Schlagzeug spielt und Kaplan von Beruf ist.

Wirt ertränkt Kummer in Alkohol

Das Treffen soll in der früheren Stammkneipe der Band stattfinden – doch der von Herrn Winter (Stefan Viering) betriebene „Häwelmann“ hat, wie sein Besitzer, die besten Tage lange hinter sich. Winter leidet darunter, dass ihn seine Frau verlassen hat, und dass seine Tochter Tamara (Luisa Wöllisch), die auch zur Band gehörte, jung an einem Herzleiden gestorben ist. Zu Beginn des Stückes wird das für das Publikum noch nicht ersichtlich, denn Tamara spielt selbst mit, und führt Dialoge mit ihrem Vater. Erst später wird klar, dass es sich hier um einen Trick der Inszenierung handelt: Der Vater leidet so sehr unter dem Verlust, dass er seinen Kummer in Alkohol ertränkt – und im Rausch dann Visionen von seiner Tochter hat.

Bevor das Konzert stattfinden kann, muss die Kneipe gründlich aufgeräumt, und die Lieblingsstücke der Band geprobt werden. Dabei zeigt sich schnell, dass die vier Schauspieler auf deutlich höherem Niveau musizieren, als man von einer ehemaligen Schülerband erwarten dürfte. Geschickt in die Handlung eingewoben, tragen sie diverse Rock-Klassiker vor. Obwohl die technischen Möglichkeiten dafür im Schlosstheater begrenzt sind, klingen die durchgängig sehr authentisch – Kompliment an Chris Hanke, der am Premierenabend für die Tonmischung zuständig war.

i Das Treffen findet in der früheren Stammkneipe der Band statt – doch der von Herrn Winter (Stefan Viering, rechts) betriebene „Häwelmann“ hat, wie sein Besitzer, die besten Tage lange hinter sich. Rainer Claaßen

Die Songs dürften auch ausschlaggebend dafür sein, dass das Publikum einen emotionalen Abend erlebt. Da wird beim „Schrei nach Liebe“ mitgesungen, bei „Bed of Roses“ schwenken fast alle leuchtende Handys über den Köpfen, und bei „Knockin’ on heavens door“ fließen die Tränen. In Relation dazu ist die Handlung eher flach. Man nimmt Aßmann und Martin durchaus ab, wenn sie die unerfüllte Jugendschwärmerei noch einmal aufleben lassen – und auch als Frontmann und -frau überzeugen sie. Oliver Polenz bringt den abgebrühten Zynismus seines Charakters ebenso auf den Punkt wie Joseph Reichelt die Zerrissenheit als eigentlich feierfreudiger Kaplan.

Erst spät wird klar, dass Stefan Viering eigentlich die zentrale Rolle des Stückes hat – er sagt, dass Autor und Regisseur Ingmar Otto die Rollen von Herrn Winter und Tamara explizit für ihn und Luisa Wöllisch geschrieben hat. Wenn Viering in Joe-Cocker-Manier „With a little help from my Friends“ singt, bringt er das Publikum hinter sich, und deutet die Entwicklung der Rolle an.

Zugabe hält niemanden auf dem Sitz

Auch Luisa Wöllisch zeigt ihr Gesangstalent. Die aus diversen TV-Rollen bekannte Schauspielerin lebt mit dem Down-Syndrom und beweist, dass Inklusion in vielen Hinsichten eine Bereicherung ist. Sie verleiht dem Stück einen märchenhaften Dreh – und durch den funktioniert dann auch das "Happy End". Würde man es ernst nehmen, wäre es wohl zu dick aufgetragen.

Die Premierenbesucher waren so angetan, dass sie, nachdem der Vorhang gefallen war, lautstark nach Zugaben riefen. Die Band ließ sich nicht lange bitten, und lieferte ein paar weitere Klassiker – da hielt es niemanden auf dem Sitz. So laut und ausgelassen ist es im Schlosstheater schon lange nicht mehr zugegangen. Das Stück ist noch bis zum 13. April zu sehen.