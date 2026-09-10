Protest in Datzeroth Parteien und Bürger zeigen Flagge gegen AfD Justin Buchinger 10.09.2026, 12:59 Uhr

i Eine Gruppe Datzerother hatte sich organisiert, um gegen den Stand der AfD ein Zeichen zu setzen. Justin Buchinger

Als Reaktion auf eine AfD-Veranstaltung entschied sich die Gemeinde Datzeroth auch alle anderen Parteien des Landkreises Neuwied zum politischen Austausch einzuladen. Diese und auch Bürger protestierten mit ihrer Präsenz gegen den Stand.

Auf dem Parkplatz am Datzerother Ortseingang war am Dienstagabend einiges los. Der Kreisverband der AfD und der Kreisvorsitzende Jan Bollinger hatten dort zum „Dämmerschoppen mit Infostand“ eingeladen. Wie Ortsbürgermeisterin Natscha Berg erklärte, habe die Gemeinde dem Antrag der AfD der Rechtslage entsprechend zugestimmt, beschloss daraufhin gemeinsam mit dem Gemeinderat jedoch auch, alle anderen im Kreistag vertretenen Parteien und ...







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