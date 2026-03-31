Änderung für viele Pendler Parkplatz in Bad Honnef weicht einer Bahnbaustelle Andreas Winkelmann 31.03.2026, 13:00 Uhr

i Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Straßenbahn-Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef parken viele Pendler. Bald kann dieser aber nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden. Andreas Winkelmann

Ein zentraler Park-and-Ride-Parkplatz in Bad Honnef soll vorübergehend für Bahnbaustellen genutzt werden. Welche Auswirkungen hat das auf Pendler, den Parkraum und das geplante Mobilitätskonzept?

Am Park-and-Ride-Parkplatz an der Straßenbahn-Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef stehen regelmäßig viele Fahrzeuge mit NR-Kennzeichen. Der Umstieg vom Auto in die Bahn in Richtung Bonn wird offenbar von vielen Menschen, vermutlich gerade aus dem nördlichen Kreisgebiet Neuwieds, als Pendlerumstieg genutzt.







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