Änderung für viele Pendler
Parkplatz in Bad Honnef weicht einer Bahnbaustelle
Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Straßenbahn-Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef parken viele Pendler. Bald kann die
Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Straßenbahn-Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef parken viele Pendler. Bald kann dieser aber nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden.
Andreas Winkelmann

Ein zentraler Park-and-Ride-Parkplatz in Bad Honnef soll vorübergehend für Bahnbaustellen genutzt werden. Welche Auswirkungen hat das auf Pendler, den Parkraum und das geplante Mobilitätskonzept?

Lesezeit 2 Minuten
Am Park-and-Ride-Parkplatz an der Straßenbahn-Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef stehen regelmäßig viele Fahrzeuge mit NR-Kennzeichen. Der Umstieg vom Auto in die Bahn in Richtung Bonn wird offenbar von vielen Menschen, vermutlich gerade aus dem nördlichen Kreisgebiet Neuwieds, als Pendlerumstieg genutzt.

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