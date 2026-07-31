Wegen Bauarbeiten in Neuwied 
Parkplätze der Kreisverwaltung bleiben nachts gesperrt
Für die Mitarbeiter der Neuwieder Kreisverwaltung stellen die aktuellen Baumaßnahmen eine Herausforderung dar. Sie müssen sich a
Für die Mitarbeiter der Neuwieder Kreisverwaltung stellen die aktuellen Baumaßnahmen eine Herausforderung dar. Sie müssen sich auf ihrem Parkplatz teils zuparken, damit jeder ein Platz findet. Aus diesem Grund darf die Öffentlichkeit den Platz nicht mehr anfahren.
Viktoria Schneider

Wenn die Parkplätze in Neuwied am Abend knapp werden, konnte man früher auf die Mitarbeiterparkplätze der Kreisverwaltung ausweichen. Jetzt geht das nicht mehr. Was die Gründe dafür sind und wie lange es so bleibt, erklärt die Kreisverwaltung.

Lesezeit 2 Minuten
Über zu wenig Parkraum in der Neuwieder Innenstadt wird gerne gemeckert. Abhilfe haben früher die Mitarbeiterparkplätze der Kreisverwaltung geschafft, die nach Dienstschluss allen zur Verfügung standen. Doch schon länger ist das Parken dort nicht mehr erlaubt – und das soll auch erst mal so bleiben.
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