Ärger über Abfallberge Papiermüll in Neuwied türmt sich Tage vor der Abfuhr Rainer Claaßen 01.06.2026, 17:00 Uhr

i Kartons und anderer Papiermüll stehen immer wieder lange vor der Abfuhr an der Straße oder in der Fußgängerzone. Irmgard Hammes

In der Neuwieder Innenstadt türmen sich am Wochenende immer wieder Papiermüll und Kartonagen. Passanten stört dies, die Stadt will dagegen vorgehen.

Ein Leser hat unsere Zeitung auf ein Phänomen aufmerksam gemacht, das sicher auch vielen anderen auffällt: Regelmäßig finden sich an verschiedenen Punkten in der Neuwieder Innenstadt am Wochenende größere Ablagerungen von Papiermüll und Pappkartons. „Über Samstag und Sonntag stehen immer wieder die zum Abholen bereitgestellten Müllsäcke und großen Kartons draußen, die allerdings erst dienstags ab 7 Uhr früh abgeholt werden“, ärgert sich Werner ...







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