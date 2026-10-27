Gastro-News aus Neuwied
„Papa Umi“ setzt auf Fusion-Food statt Imbissküche
Bach Chien Dang war früher Mitarbeiter des „Papa Umi“, heute ist er der Geschäftsführer.
Bach Chien Dang war früher Mitarbeiter des „Papa Umi“, heute ist er der Geschäftsführer.
Rainer Claaßen

Gab es im früheren Hotel „Drei Schweizer“ zuletzt vor allem Fast Food, so hat mit „Papa Umi“ vor gut zehn Jahren ein hochwertiges Asia-Restaurant eröffnet. Wir haben mit dem Chef über Qualität, sein Team und seine Pläne gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Historie des Gebäudes ist abwechslungsreich: Bis in die späten 1970er-Jahre war das Hotel „Drei Schweizer“ mit Restaurant und Disco im Keller eine renommierte Adresse in Neuwied. An der Kreuzung Luisenplatz/Schlossstraße gab es gute deutsche Küche, das Hotel war bei Touristen und Geschäftsreisenden beliebt, und die Tanzbar im Keller war weit über die Grenzen der Deichstadt bekannt.
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