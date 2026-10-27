Gab es im früheren Hotel „Drei Schweizer“ zuletzt vor allem Fast Food, so hat mit „Papa Umi“ vor gut zehn Jahren ein hochwertiges Asia-Restaurant eröffnet. Wir haben mit dem Chef über Qualität, sein Team und seine Pläne gesprochen.
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Die Historie des Gebäudes ist abwechslungsreich: Bis in die späten 1970er-Jahre war das Hotel „Drei Schweizer“ mit Restaurant und Disco im Keller eine renommierte Adresse in Neuwied. An der Kreuzung Luisenplatz/Schlossstraße gab es gute deutsche Küche, das Hotel war bei Touristen und Geschäftsreisenden beliebt, und die Tanzbar im Keller war weit über die Grenzen der Deichstadt bekannt.