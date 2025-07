Wenn Sabine Bexte und Monika Zottmann über die glanzvolle Feier zum 25. Geburtstag des Bildungsvereins „Palette M“ sprechen, dann geraten sie regelrecht ins Schwärmen. Eine erfüllende Begegnung im Kreise geladener Wegbegleiter sei es gewesen, die dank der intensiven Gespräche, der wundervollen Musik und des köstlichen hauseigenen Büffets noch immer nachklinge. Kein Zweifel: Auch dieses Jubiläum stand im Zeichen dessen, was den Mitgliedern des Vereins von Anfang an am Herzen lag – das „Menschsein“ in all seinen Facetten ganz bewusst und vor allem immer wieder neu zu erleben. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickten die beiden „Gründungsmütter“ noch einmal zurück auf gute Jahre der experimentellen Bildungsarbeit, sie luden aber auch zum Rundgang durch das vielseitige Seminarhaus ein.

i Heftige Baustelle vor 25 Jahren: Nach dem Kauf des alten Rodenbacher Hotels packten die Vereinsmitglieder alle ehrenamtlich mit an, um Haus und Garten zu einem erlebenswerten Refugium für den zwischenmenschlichen Austausch zu machen. Monika Zottmann/Palette M e.V.

Rückzugsort zum Austausch

„Alles begann damit, dass 1999 eine Gruppe von Menschen aus dem Kölner Raum einen Rückzugsort zum Austausch über die Fragen des Lebens suchte.“ Die Wahl fiel auf das teils im Rohbau befindliche alte Rodenbacher Hotel, das die Pioniere mit ehrenamtlichem Einsatz renovierten. „Ursprünglich wurden die Maßnahmen für den Eigenbedarf konzipiert. Magischerweise entwickelte sich daraus aber ganz schnell ein internationales Seminarhaus. Das hatten wir gar nicht eingeplant“, sagt Sabine Bexte. Mittlerweile hat der schon damals gegründete Verein 73 Mitglieder aus acht Nationen. Dazu kommen rund ums Jahr Besucher aus aller Welt, die bei Workshops, Seminaren und Tagungen, in der Jugendarbeit, bei Ausstellungen und Konzerten, in der Theater- und Bewegungsarbeit und vielem mehr zueinanderfinden.

i Blick aufs Vereinshaus vor 10 Jahren: Das vielseitige, weitläufige Gebäude des Rodenbacher Bildungsvereins "Palette M" liegt inmitten der schönen Westerwälder Landschaft und entwickelt sich bis heute ständig weiter. Sabine Bexte/Palette M e.V.

Pandemie hat den Verein hart getroffen

„Wir sind ein Verein für Erwachsenenbildung, aber auch für die Förderung der internationalen Gesinnung, der Toleranz und der Völkerverständigung“, betonen Sabine Bexte und Monika Zottmann und erzählen von unzähligen Live- und Online-Events, von internationalen Musikern und Referenten, vom unermüdlichen ehrenamtlichen Wirken der Mitglieder und nicht zuletzt von der berührenden Anerkennung, den der Verein in der Nachbarschaft und vonseiten der Verbands- und Ortsgemeinde erfährt. Die Pandemie habe den Verein dann hart getroffen. „Die Veranstaltungen sind sehr zurückgegangen, und es war schwer, das Haus instand zu halten.“

i Die Erkenntnis, dass Farben eine intensive Wirkung auf den Menschen haben, spiegelt sich nicht nur in den Aktionen (hier mit selbstgebauten "Farbzelten"), sondern auch in der Gestaltung der Räumlichkeiten des Vereins "Palette M" wider. Sabine Bexte/Palette M e.V.

Um wieder Schwung ins Seminarwesen zu bringen, habe man beschlossen, die Kellerräume und den großen Tagungsraum zu modernisieren. „Wir haben 2023 den Antrag auf Leader-Förderung gestellt, der auch zügig genehmigt wurde.“ Marion Gutberlet (Produktmanagerin Regionalförderung) habe dem Verein dabei sehr geholfen. „Auch unsere Mitglieder unterstützten uns in finanzieller und praktischer Hinsicht super. Schließlich konnten wir 2024 ein internationales Sommerevent feiern, und das Haus war voll.“ Heute freut sich Verein wieder über eine sehr gute Auslastung im Veranstaltungsbereich und natürlich über jeden, der das Haus mit seiner kraftspendenden Atmosphäre und dem herrlichen Naturgarten kennenlernen möchte. Alle Infos gibt es auf www.palette-m.de.