Rosita und Ali Aslani übernehmen im Januar 2026 das neue Restaurant im Zoo Neuwied. In der Deichstadt sind die beiden Gastronomen keine Unbekannten mehr, denn seit Februar dieses Jahres betreiben sie bereits das Bistro im Freizeitbad Deichwelle.

Der Zoo Neuwied hat einen Nachfolger für die langjährige Pächterin des Zoorestaurants, Tina Montemurri, gefunden, die sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschieden wird. Die Gastronomen Rosita und Ali Aslani sollen ab Januar 2026 die Lücke schließen. Sie werden das neue Zoorestaurant, das in diesem Herbst auf dem bisherigen Picknickplatz gegenüber dem alten Lokal entsteht, für zunächst 15 Jahre pachten. Das neue Zoorestaurant ist eine barrierefreie Containerlösung, die über 400 Sitzplätze verfügen soll. Die Dachterrasse soll einen Blick auf die Afrikasavanne ermöglichen. Die Baukosten für das neue Restaurant liegen laut Zoodirektor Mirko Thiel im niedrigen siebenstelligen Bereich. „Es ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit“, so Thiel. Die Sanierung des alten Zoorestaurants neben dem Südamerika-Haus „Prinz Maximilian zu Wied Halle“ wäre deutlich teurer ausgefallen.

„Wir sind tierlieb und Zoogänger. Wir mögen die Atmosphäre hier.“

Rosita Aslani, die Pächterin des neuen Zoorestaurants

Die Aslanis hatten sich in einem Auswahlverfahren gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt. Für sie sprach ihr guter Ruf. Insbesondere die Verantwortlichen der Deichwelle hatten dem Zoo die erfahrene Gastronomenfamilie empfohlen, nachdem diese im Februar dieses Jahres das Bistro im Neuwieder Freizeitbad übernommen hatte. Seit bereits sieben Jahren betreiben die Aslanis die Heidestube am Flugplatz Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Mai dieses Jahres war noch das Bistro in den Römer-Thermen in Bad Breisig hinzugekommen. „Wir sind tierlieb und Zoogänger. Wir mögen die Atmosphäre hier“, erklärt Rosita Aslani den Reiz der neuen Aufgabe. „Es war schon immer ein Traum von uns, ein Selbstbedienungsrestaurant zu führen“, sagt Ali Aslani.

„Das Restaurant ist Beiwerk zum Zoo – und nicht umgekehrt.“

Zoodirektor Mirko Thiel

Im neuen Zoorestaurant wird es eine weitere Umstellung geben: Es wird kein Service mehr am Tisch angeboten, sondern alles wird auf Selbstbedienung ausgerichtet sein. Eine Entwicklung, wie sie bereits viele Lokale in Freizeitparks und Zoos vollzogen haben. „Die Leute kommen in den Zoo, und in der Regel wollen sie auch etwas essen, aber keine zwei Stunden im Lokal verbringen. Das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Das Restaurant ist Beiwerk zum Zoo – und nicht umgekehrt“, meint Zoodirektor Thiel.

i Auf dem bisherigen Picknickplatz soll ab Herbst das neue Zoorestaurant entstehen. Die Eröffnung ist im Januar 2026 geplant. Daniel Dresen

Speisekarte soll um saisonal wechselnde Gerichte ergänzt werden

Was die Ausstattung der Küche angeht, hätten die neuen Pächter bereits ihre Wünsche geäußert. Die Aslanis hätten großen Respekt vor der Leistung ihrer Vorgängerin, wollen allerdings ihr eigenes Konzept umsetzen. Auf der neuen Speisekarte werden laut Rosita Aslani auf jeden Fall Pommes frites, Bratwurst, Chicken-Nuggets, Schnitzel, Pizza und Flammkuchen stehen. Diese sollen um saisonal wechselnde Speisen wie Pasta, Reisgerichte oder Gulasch ergänzt werden.

Für Zoodirektor Thiel ist es eine „emotionale Achterbahnfahrt“: Auf der einen Seite sei er froh über die nun geklärte Nachfolgeregelung im Zoorestaurant, auf der anderen Seite verliere er mit Tina Montemurri eine „verlässliche Partnerin“, die er seit dem Jahr 1986 kenne.