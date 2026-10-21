Gewichtsverlust im Distelfeld
Paar hat im Medicon Neuwied neues Lebensgefühl gewonnen
Medicon im Distelfeld: Aus dem klassischen Fitnessstudio ist ein Sport- und Gesundheitscenter geworden.
Medicon im Distelfeld: Aus dem klassischen Fitnessstudio ist ein Sport- und Gesundheitscenter geworden.
Jörg Niebergall

Bewegung verändert mehr als die Zahl auf der Waage: Ein Ehepaar entdeckt im Medicon ein neues Lebensgefühl. Das traditionsreiche Studio im Distelfeld ist längst zum modernen Gesundheitszentrum geworden — und wächst weiter.

Lesezeit 2 Minuten
66 Kilogramm sind weg. Aber für Giorgia Candorra ist das längst nicht die wichtigste Zahl. Sie kann wieder Kleidung tragen, in der sie sich wohlfühlt, bewegt sich mit einer Leichtigkeit, die sie lange vermisst hatte, und geht gemeinsam mit ihrem Mann Christian La Mattina ganz selbstverständlich zum Sport.
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